Je li NASA otkrila tragove drevnog života na Marsu?

U svom znanstvenom radu, objavljenom u časopisu Science Advance , dr. Ashley Murphy s Planetarne znanstvene akademije u Arizoni ističe kako se makromolekularni ugljik može pronaći u različitim okruženjima i vrstama stijena . U ovom slučaju, Murphy i njezini kolege otkrili su složeni ugljik na površini stijene iz Cheyava Fallsa.

Mjerenja provedena instrumentom Sherlock identificirala su organski ugljik u Muljevitim stijenama duž doline Neretve. Posebno je zanimljiv oblik otkrivenog ugljika, poznat kao makromolekularni ugljik, jer može potjecati iz živih organizama.

Kako su objavili iz NASA-e, rover Perseverance otkrio je složene molekule ugljika u stijenama na Marsu, koje su već bile pod povećalom znanstvenika zbog potencijalnih znakova drevnog mikrobnog života.

Kako pišu, to sugerira da je nedavno bila izložena marsovskom okruženju ili otporna na zračenje i kemijsku oksidaciju koji obično uništavaju organske tvari na površini Marsa.

Ovo otkriće znači da su NASA-ini roveri Perseverance i Curiosity pronašli organske muljevite stijene na Marsu međusobno udaljene više od 3200 kilometara. To ukazuje na to da je nastanjivost Marsa i dostupnost organskih tvari možda bila raširena po planetu prije nekoliko milijardi godina.

No, u NASA-i su oprezni i ističu kako i geološki procesi mogu proizvesti takve molekule, a možda su došle i udarom meteorita, pa njihovo otkrivanje ne mora nužno predstavljati dokaz života na Marsu.

Potvrda tek kad uzorci stignu na Zemlju



Kako bi se ovo otkriće zaista potvrdilo, potrebno je provesti dodatna ispitivanja, a to nije moguće (barem za sad) provesti na površini Marsa.

'Znanstveni teret rovera Perseverance nije dizajniran za razlikovanje organskih tvari nastalih abiotičkim i biotičkim procesima, već je odabran za identifikaciju zanimljivih stijena koje bi se mogle prikupiti za mogući povratak na Zemlju radi rigoroznijih ispitivanja', rekao je dr. Kyle Uckert, znanstvenik istraživač u NASA-inom laboratoriju za mlazni pogon u Kaliforniji i koautor rada. 'Najbolji način za određivanje biogenosti ovih stijena je provođenje ovih naknadnih analiza na Zemlji.'

Stoga je potrebno dovesti prikupljene uzorke na Zemlju, a to se, čini se, neće dogoditi prije 2030. godine.

Dok se prikupljeni uzorci ne vrate na Zemlju, znanstvenici će i dalje istraživati Mars u potrazi za tragovima života. A što su točno našli, vjerojatno ćemo saznati tek u sljedećem desetljeću.

