Rat Izraela i Hamasa otkriva kako društveni mediji prodaju iluziju stvarnosti

Većinom uspijevaju, otkrivajući videozapise uplakane izraelske djece i fotografije stanovnika Gaze k oji sjede u ruševinama svojih domova. No potreba za razumijevanjem vrata kroz društvene mreže otvorila je prstor dezinformacijama, teoretičarima zavjere i propagandi — zloćudnim utjecajima za koje regulatori i istraživači sada upozoravaju da predstavljaju opasnu prijetnju.

No to se ne događa samo na TikTok-u. Jedna objava na X-u, nekadašnjem Twitteru, pogledana je više od 20.000 puta i označena je kao dezinformacijom od strane nadzornika društvenih medija Reset sa sjedištem u Londonu, jer je navodno prikazivala Izraelce kako ubijaju civile pred kamerama.

Još jedna objava na X-u, koju je grupa također označila dezinformacijom, pregledana je 55.000 puta. Bio je to antisemitski meme koji prikazuje žapca Pepea, crtani film koji su prisvojili krajnje desničarski bijeli suprematisti. Na Instagramu je tijekom vikenda opovrgnuta široko dijeljena i gledana snimka padobranaca koji upadaju u gomilu s naslovom: 'Zamislite da prisustvujete glazbenom festivalu kad Hamas uleti padobranom'. Snimka zapravo prikazuje paraglajdere u Egiptu koji nemaju veze s onima u Izraelu. Instagram je kasnije označio taj video kao lažan.

Ovog su tjedna dužnosnici Europske unije poslali upozorenja tvrtkama TikTok, Facebook i Instagram, Meta, YouTube i X, ističući izvješća o obmanjujućem ili nezakonitom sadržaju o ratu na njihovim platformama i podsjećajući tvrtke društvenih medija da bi se mogle suočiti s kaznama u milijardama dolara ako istraga utvrdi da su prekršili zakone EU o moderiranju sadržaja. Američki i britanski zakonodavci također su pozvali te platforme da provode pravila protiv mržnje i nezakonitog sadržaja, prema Aktu o digitalnim uslugama.

'Dobivanje informacija s društvenih medija vjerojatno će dovesti do toga da budete ozbiljno dezinformirani', rekao je Imran Ahmed, osnivač i izvršni direktor grupe za nadzor društvenih medija Center for Countering Digital Hate. Svatko od stranih protivnika SAD-a preko domaćih ekstremista do internetskih trolova iskorištava rat na društvenim mrežama za svoju osobnu ili političku korist, dodao je.

'Loši akteri koji nas okružuju manipuliraju, zbunjuju i pokušavaju stvoriti prijevaru na platformama društvenih medija', rekao je Dan Brahmy, izvršni direktor izraelske tvrtke za obavještavanje o prijetnjama na društvenim mrežama Cyabra, u videu objavljenom na LinkedInu. 'Ako niste sigurni u vjerodostojnost sadržaja, nemojte dijeliti', rekao je.