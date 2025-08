Ovako izgleda hipodrom u Sinju dan nakon Thompsona. Bulj: Žao mi je

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj izrazio je žaljenje zbog svih poteškoća, ali ustvrdio kako su on i Grad učinili sve što su mogli te je za dio problema okrivio posjetitelje koji su u zadnji čas krenuli prema Hipodromu, ali i činjenicu da se koncert održao na radni dan.

'Pristao sam na ovaj koncert i da me opet pitaju, uz sve ove greške, opet bih to organizirao za 30. obljetnicu Oluje. To Sinj i dalmatinska zagora zaslužuju. Pozivali smo ljude da dođu ranije, ljudi koji su bili u središtu grada krenuli su dosta kasno. Neću se posipati pepelom, ali s ponosom mogu reći da će ovaj veličanstveni događaj ostati u povijesti Sinja. Svi problemi koji su bili, a oni koji nisu uspjeli ući na koncert, a imali su kartu, žao mi je. Dao sam od sebe maksimum, druge službe također su se u dobroj vjeri trudile da prođe sve najbolje, ali ispalo je kako je ispalo', kaže prvi čovjek Sinja za RTL.

Bulj je, prema vlastitim riječima, noć proveo na ulicama. Tvrdi da je Grad na 16 mjesta otvorio slavine i dao svoj maksimum. I druge službe, uključujući hitnu pomoć i policiju, dale su sve od sebe. "Žao mi je za sve što nije bilo u najboljem redu", zaključio je.