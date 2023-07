Anna John o ženama u tehnologiji, sindromu varalice i uspjehu: 'Nikad nije kasno'

'Vratila sam se, ali trudna. Imala sam 32 godine, bila samohrana majka četverogodišnjeg sina, radila sam u restoranu. Nisam bila zadovoljna, stoga sam odlučila vratiti se u školu. No prvo sam trebala odlučiti čime se želim baviti. Bila sam dobra u matematici i tečno sam govorila engleski, pa je izbor pao na studij računalnog inženjerstva.

Zaljubila sam se od prvog trenutka u studij. Stoga je moja poruka na početku da nikad nije prekasno za karijerni zaokret, bilo da upišete fakultet, bilo da se odlučite okušati na novoj poziciji u tvrtki u kojoj trenutno radite', poručila je John.

Prisjetila se i studija računalnog inženjerstva. U tom je razdoblju, kaže, upoznala i družila se s puno ljudi. S jednim od muških kolega podijelila je na faksu detalje o projektu na kojem je radila.

'Rekao mi je: 'Nisam mislio da si tako pametna.' Vjerujem da se žene često suočavaju s takvim slučajevima. No to me još više motiviralo. U tvrtki u kojoj sam radila kao inženjerka prijavila sam se za mjesto menadžerice. Odbili su me prva dva puta, no nakon tri godine došla sam na direktorsku poziciju.

Tadašnja tehnološka direktorica dala mi je šansu da se razvijem, i da padnem i da uspijem. Stoga je važno da si postavite cilj, napravite plan i da ne odustanete, makar ne uspjeli u prvom pokušaju', rekla je John, istaknuvši važnost dobrih mentora, i žena i muškaraca, bez čije potpore i pomoći, kaže, ona danas ne bi bila ovdje.

'Uz njih sam naučila kako se suočiti s teškim situacijama, što se ne prelijeva samo na karijeru i posao. U jednom trenutku našla sam se u situaciji da sam bila prenatrpana, rekla sam 'da' više stvari nego sam mogla baratati, s čime se, vjerujem, žene također mogu identificirati. Počela sam plakati na poslu, ponekad tri puta dnevno. Tad sam shvatila da mora doći do promjena. Javila sam se external leadership mentorici. Ona mi je pomogla napraviti plan, prioritizirati stvari, pomogla mi je u tome da budem bolja u postavljanju granica i da naučim reći 'ne'. To možda zvuči lagano, no prilično je teško biti svjestan posljedica kad si u središtu toga', rekla je John.

Znajući koliko su mentori napravili za nju, danas to, kaže, ona želi biti drugima – mentorica, inspiracija i uzor za žene u techu, u kojem i dalje, kaže, dominiraju muškarci. 'Naša je snaga jednako vrijedna kao i njihova. Često od žena u techu čujem da ih se ne primjećuje, da nas se ne pita. No naša je odgovornost da budemo glasne, da tražimo da nas se uključi, da nas se podupre. Nije uvijek lako, ali ako to ne učinite, ne znate kakav vas odgovor čeka s druge strane', istaknula je.