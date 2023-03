'Još uvijek imamo poražavajuće statistike o investicijama u startupe iza kojih stoje žene, a Hrvatska ima nevjerojatne talente'

Iako je karijeru godinama gradila u svijetu medija i marketingu, Hajdi Ćenan danas je jedna od vodećih žena domaće IT scene, predsjednica prve krovne startup udruge Cro Startup i suosnivačica startupa airt, ozbiljnog konkurenta Googleu

Skoro sam se zaposlila u KPMG-u jer sam za vrijeme faksa odradila ljetnu praksu kod njih (moguće je da sam čak bila njihov prvi praktikant ikad!) pa sam im se javila na povratku, ali me put ipak odveo u svijet medija te sam počela raditi u Europapress Holdingu (danas Hanza Media) kao pripravnica u odjelu marketinga (čitaj: odjelu prodaje oglasnog prostora). U EPH-u sam prošla više stepenica i pozicija, a zadnje su bile one izvršne direktorice marketinga te direktorice turističkog izdavaštva.

Dijete sam iz Kaštela, Kaštel Kambelovca - da budem preciznija. Nakon završene 1. jezične gimnazije u Splitu, spletom okolnosti otišla sam studirati u Njemačku , i to na američki fakultet. Naime kao dijete (a ni dandanas, moram priznati) nisam znala što želim biti kad odrastem, jer moji su interesi na sve strane. Tako nisam znala ni što želim studirati, a opcije su varirale od jezika do matematike, od ekonomije do informatike… Na kraju sam završila na studiju međunarodnog biznisa u Heidelbergu zahvaljujući kombinaciji najstarije sestre koja se taman preselila u Njemačku i dala mi ideju da i ja dođem ondje, mojeg (još uvijek) nedovoljno dobrog njemačkog, pa zato studij na engleskom, i možda odlučujućeg faktora - stipendije koju sam dobila od fakulteta i pokrivala mi je školarinu.

Karijeru ste gradili u marketingu i svijetu medija, a danas ste jedna od vodećih žena domaće IT scene. Kakav je bio prijelaz iz marketinga u IT, u kojim ste industrijama radili te koliko je marketing u IT-ju važan da bi 'glas' došao i do javnosti? Veseli li vas biti dio promjena u svijetu koje su mahom dio IT-ja?

U EPH-u sam upoznala Davora Runju jer smo angažirali agenciju DRAP da odradi neke projekte, prvo za časopis OK!, a zatim za vodič Dobri restorani. Nakon nekoliko godina prešla sam na ‘drugu stranu ograde’ i iz medija otišla u tu agenciju te smo radili kreativne digitalne kampanje za klijente, vodili njihove društvene mreže, ali i izrađivali web i mobilne aplikacije jer smo imali in-house tim programera. To je bio moj prvi pravi dodir sa svijetom IT-ja jer, iako smo bili full-service digitalna marketinška agencija, svaka kampanja imala je neki tehnološki pristup i prizvuk te je DRAP uvijek bio prvi u dovođenju nove tehnologije u svijet marketinga (pa tako i umjetne inteligencije, npr. u kampanjama za Kraš).

Samo ću reći da mi je prvih šest mjeseci bilo kao 'špansko selo'. Uletjela sam u svijet backenda i frontenda i mnogih drugih izraza koje nisam prije čula i većinom sam kimala glavom i pravila se da razumijem o čemu se govori, a istovremeno bjesomučno zapisivala i kasnije guglala sve te izraze. Sličan period dogodio mi se i nekoliko godina kasnije, kada se Davor počeo ozbiljno baviti umjetnom inteligencijom; često sam ga gledala kao tele u šarena vrata slušajući pojmove o kojima apsolutno nisam imala pojma. Međutim sve se može naučiti. OK, ja možda nikada neću ući duboko u materiju i postati programerka ili inženjerka jer, iskreno, to ni ne želim. Ali dovoljno sam naučila da razumijem tehnologiju, odnosno njezin utjecaj i primjenu, posebice u svijetu biznisa, i da je mogu, kako to volim reći, prevoditi na jezik ‘običnih’ ljudi.

U ovim procesima otkrila sam i koja je moja prava strast. Nije to neko posebno područje ili industrija ili tehnologija, već ti kontinuirani izazovi koji me stalno tjeraju da učim nešto novo. Možda zato ni ne znam što želim biti kad odrastem jer se stalno pojavljuje nešto novo, nešto zanimljivo, nešto što će me izbaciti iz zone komfora i natjerati da se razvijam.

A i veseli me spajanje svih tih različitih područja, povezivanje znanja i iskustava koja se skupe po putu. Recimo, marketing i PR su jako bitni za svaki biznis i na tome se treba raditi od početka. Mnogi startupi misle da im za to trebaju znatni budžeti i čekaju investicije da bi se počeli baviti promocijom svojih rješenja i biznisa, ali ovdje zaista vrijedi - što prije, to bolje. Osnivač(ic)e startupa mogu (i trebaju) razvijati osobni brend i koristiti sva dostupna sredstva, od društvenih mreža do kontakata i odnosa s medijima, da bi svijetu iznijeli ono čime se bave i tako ne samo došli do klijenata, već i do budućih djelatnika i djelatnica, jer je za dobrim (tech) talentima trenutno velika pomama.