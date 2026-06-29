ključni samsung i sk Hynix

Seul ulaže stotine milijardi u AI i poluvodiče kako bi zadržao globalno vodstvo

M.Či./Hina

29.06.2026 u 14:19

Lee Jae Myung
Lee Jae Myung Izvor: EPA / Autor: MASSIMO PERCOSSI
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Južna Koreja predstavila je industrijsku strategiju usmjerenu na poluvodiče i umjetnu inteligenciju, uz najavu gotovo 580 milijardi dolara ulaganja u očuvanje vodeće pozicije u globalnoj tehnološkoj utrci i ravnomjerniji gospodarski razvoj

Plan, u kojem ključnu ulogu imaju Samsung Electronics i SK Hynix, predstavlja dosad najambiciozniji pokušaj predsjednika Lee Jae Myunga da poveže razvoj umjetne inteligencije i industrije čipova kako bi se ublažile razlike među pojedinim regijama i ojačalo gospodarstvo izvan šireg područja Seula.

Uz čelnike dvaju najvećih svjetskih proizvođača memorijskih čipova, Lee je inicijativu opisao kao "veliki iskorak" usmjeren na područja poluvodiča, umjetne inteligencije i podatkovnih centara.

"Moramo osigurati ključne elemente umjetne inteligencije brže od svih ostalih zemalja", rekao je južnokorejski predsjednik.

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Samsung i SK Hynix zajedno s dobavljačima planiraju uložiti oko 800 bilijuna wona (oko 518 milijardi dolara) u gradnju po dva nova pogona za čipove na jugozapadu, rekao je ministar industrije Kim Jung-kwan.

Još 81 bilijun wona predviđen je za centar za slaganje čipova u kućišta u području Chungcheonga, nedaleko od Seula.

Grad Gwangjuu i pokrajina Južna Jeolla uložit će u projekte dodatnih pet do 20 bilijuna wona.  

Vlada želi proširiti proizvodnju izvan postojećih središta oko Yongina i Pyeongtaeka, koja su, prema riječima ministra, već dosegnula maksimalne kapacitete, a predsjednik Lee jugozapad vidi kao novo industrijsko središte.

Memorijski čipovi visoke propusnosti (HBM), koje proizvode Samsung i SK Hynix, ključni su za razvoj naprednih AI sustava.

Samsung je potvrdio da će novi kompleks graditi u Gwangjuu, dok SK Hynix još razmatra lokaciju zbog infrastrukturnih zahtjeva.

Oporba kritizira plan opisujući ga politički motiviranim, dok stručnjaci upozoravaju da širenje proizvodnje izvan Seula otvara pitanja infrastrukture, energije i radne snage.

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