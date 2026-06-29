Seul ulaže stotine milijardi u AI i poluvodiče kako bi zadržao globalno vodstvo

"Moramo osigurati ključne elemente umjetne inteligencije brže od svih ostalih zemalja", rekao je južnokorejski predsjednik.

Uz čelnike dvaju najvećih svjetskih proizvođača memorijskih čipova, Lee je inicijativu opisao kao "veliki iskorak" usmjeren na područja poluvodiča, umjetne inteligencije i podatkovnih centara.

Plan, u kojem ključnu ulogu imaju Samsung Electronics i SK Hynix, predstavlja dosad najambiciozniji pokušaj predsjednika Lee Jae Myunga da poveže razvoj umjetne inteligencije i industrije čipova kako bi se ublažile razlike među pojedinim regijama i ojačalo gospodarstvo izvan šireg područja Seula.

Samsung i SK Hynix zajedno s dobavljačima planiraju uložiti oko 800 bilijuna wona (oko 518 milijardi dolara) u gradnju po dva nova pogona za čipove na jugozapadu, rekao je ministar industrije Kim Jung-kwan.

Još 81 bilijun wona predviđen je za centar za slaganje čipova u kućišta u području Chungcheonga, nedaleko od Seula.

Grad Gwangjuu i pokrajina Južna Jeolla uložit će u projekte dodatnih pet do 20 bilijuna wona.

Vlada želi proširiti proizvodnju izvan postojećih središta oko Yongina i Pyeongtaeka, koja su, prema riječima ministra, već dosegnula maksimalne kapacitete, a predsjednik Lee jugozapad vidi kao novo industrijsko središte.

Memorijski čipovi visoke propusnosti (HBM), koje proizvode Samsung i SK Hynix, ključni su za razvoj naprednih AI sustava.

Samsung je potvrdio da će novi kompleks graditi u Gwangjuu, dok SK Hynix još razmatra lokaciju zbog infrastrukturnih zahtjeva.

Oporba kritizira plan opisujući ga politički motiviranim, dok stručnjaci upozoravaju da širenje proizvodnje izvan Seula otvara pitanja infrastrukture, energije i radne snage.