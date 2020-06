Privukle su nam pažnju: Pobrojali smo najveće igre ovogodišnjeg PC Gaming Showa

PC Gaming Show, inače jedan od istaknutijih dijelova E3-ja, ove je godine osvanuo u digitalnom obliku

Drugi naslov koji nam je odvukao pažnju je horor iz prvog lica pod imenom In Sound Mind. Igru je razvijao tim We Create Stuff, poznatiji po naslovu Nightmare House 2. In Sound Mind je, kao što i naslov implicira, igra koja igrača stavlja u surealni svijet pun čudovišta i iluzija. Neimenovani protagonist se mora snaći i pobjeći od monstruma, dok mu je jedinu pomoć (i mentalnu podršku, kakva god ona bila) pruža suputnica - mačka pod imenom Tonia. Igra još nije izašla, no ako ste znatiželjni, možete isprobati njezin demo.