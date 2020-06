Znanstvenici potvrdili 12 čudnih, ali istinitih znakova koji otkrivaju koliko ste inteligentni

Niz opsežnih istraživanja provedeno je da bi se shvatilo kako neki čimbenici, poput izgleda i ponašanja, utječu na intelektualne sposobnosti. Ispada da vaša visina, težina, duljina prsta, pa čak i boja očiju, mogu pokazati razinu vaše inteligencije...

Ipak, vrijedi napomenuti da je Dmitrij Ivanovič Mendeljejev bio najmlađi od 17 braće i sestara. To ga nije spriječilo da stvori periodnu tablicu elemenata i ostavi svoj trag u povijesti.

Joanna Rowe, profesorica sa Sveučilišta u Louisvilleu, tvrdi da plavooki ljudi inteligentniji od tamnookih. Međutim, i jedni i drugi imaju svoje jače strane . Ljudi svijetlih očiju mogu se nositi s teškim situacijama tako što će se koncentrirati na problem prije no što donosu racionalnu odluku. Tamnooki su bolji kad treba reagirati brzo.

I da, inteligentni ljudi vole glasno razgovarati sami sa sobom. To vam je znak napredne inteligencije, a ne ludila!

Naučili ste čitati u ranoj dobi?

Čitanje vas čini pametnijim, zaključili su u svom istraživanju britanski znanstvenici Stuart J. Richie, Timothy C. Bates i Robert Plomin. Što ranije savladate abecedu, to ćete više knjiga moći pročitati i tako proširiti horizonte. To se, dakako, odnosi samo na ljude koji čitaju knjige različitih tematika i nisu ograničeni na samo jedan žanr ili autora.

Viši ste od prosjeka?

Studija koju su na Princetonu provele Anne Case i Christina Paxson pokazala je da viša djeca često dobiju više bodova na IQ testovima i dobro se snalaze u odrasloj dobi. Eto, Steve Jobs je narastao do 188 cm.

Ta se tendencija može primijetiti u ranom djetinjstvu: brzorastući trogodišnjaci bolje se snalaze na različitim testovima nego njihovi niži vršnjaci.