Prilika za mlade stručnjake: Hrvatska u globalnom programu tehnološkog diva

Time se mladim hrvatskim stručnjacima pruža se prilika z a početak međunarodne karijere u Ankeru , i to bez potrebe za napuštanjem zemlje. Hrvatska je među prvim europskim državama uključenima u ovaj globalni program, što je, prema priopćenju kompanije, potvrda prepoznatog potencijala domaćih talenata i strateškog pozicioniranja zemlje na europskoj mapi razvoja kadrova u tehnologiji.

Program sudionicima omogućuje rad na međunarodnim projektima s timovima iz Europe i Azije, poslovna putovanja te pristup globalnim edukacijskim i razvojnim programima, uz mogućnost kasnije relokacije u Ankerove urede širom svijeta.

'Ovaj program mladim stručnjacima ne samo da otvara vrata međunarodnih karijera, već ih i strateški povezuje s globalnom mrežom rasta i razvoja. Ulaganje u mlade za nas nije kratkoročna inicijativa, već strateška odluka koja jača Ankerovu prisutnost u regiji', poručili su iz Anker Innovations Hrvatska.

Dvije otvorene pozicije u Zagrebu

U sklopu programa za 2026. godinu, Anker Innovations Hrvatska otvara dvije početne pozicije u Zagrebu – za Junior Sales i Junior Brand Manager – namijenjene diplomantima ekonomskih, menadžerskih, marketinških i srodnih studija. Prijave su otvorene do 30. studenoga, putem službene stranice Anker Innovations Careers.

Ankerov globalni sustav obuke poznat je po strukturiranim programima mentorstva i međunarodnim treninzima, a prema podacima tvrtke, gotovo polovica zaposlenih diplomanta unaprijeđena je unutar prvih 18 mjeseci. Program omogućuje novim zaposlenicima stjecanje iskustva na globalnim projektima i izgradnju karijere s istinskom međunarodnom perspektivom.