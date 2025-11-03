MEĐU 30 ZEMALJA

Prilika za mlade stručnjake: Hrvatska u globalnom programu tehnološkog diva

03.11.2025 u 14:12

Hrvatska je uvrštena među svega 30 zemalja svijeta koje su se pridružile prestižnom Global Campus Recruitment Programu 2026. tvrtke Anker Innovations, jednog od najbrže rastućih globalnih tehnoloških lidera

Time se mladim hrvatskim stručnjacima pruža se prilika za početak međunarodne karijere u Ankeru, i to bez potrebe za napuštanjem zemlje. Hrvatska je među prvim europskim državama uključenima u ovaj globalni program, što je, prema priopćenju kompanije, potvrda prepoznatog potencijala domaćih talenata i strateškog pozicioniranja zemlje na europskoj mapi razvoja kadrova u tehnologiji.

Program sudionicima omogućuje rad na međunarodnim projektima s timovima iz Europe i Azije, poslovna putovanja te pristup globalnim edukacijskim i razvojnim programima, uz mogućnost kasnije relokacije u Ankerove urede širom svijeta.

'Ovaj program mladim stručnjacima ne samo da otvara vrata međunarodnih karijera, već ih i strateški povezuje s globalnom mrežom rasta i razvoja. Ulaganje u mlade za nas nije kratkoročna inicijativa, već strateška odluka koja jača Ankerovu prisutnost u regiji', poručili su iz Anker Innovations Hrvatska.

Dvije otvorene pozicije u Zagrebu

U sklopu programa za 2026. godinu, Anker Innovations Hrvatska otvara dvije početne pozicije u Zagrebu – za Junior Sales i Junior Brand Manager – namijenjene diplomantima ekonomskih, menadžerskih, marketinških i srodnih studija. Prijave su otvorene do 30. studenoga, putem službene stranice Anker Innovations Careers.

Ankerov globalni sustav obuke poznat je po strukturiranim programima mentorstva i međunarodnim treninzima, a prema podacima tvrtke, gotovo polovica zaposlenih diplomanta unaprijeđena je unutar prvih 18 mjeseci. Program omogućuje novim zaposlenicima stjecanje iskustva na globalnim projektima i izgradnju karijere s istinskom međunarodnom perspektivom.

