AI akvizicija: Američki Synthpop preuzeo hrvatski airt, Davor Runje otkrio detalje

L. Š.

03.11.2025 u 12:53

Hajdi Ćenan i Davor Runje
Hajdi Ćenan i Davor Runje Izvor: Ostale fotografije / Autor: Privatna arhiva
Bionic
Reading

Američki Synthpop, tvrtka specijalizirana za automatizaciju administrativnih procesa u zdravstvu, kupio je hrvatski startup airt, poznat po razvoju tehnologije monotone neuralne mreže i optimizacije transakcijskih podataka

Vijest su za Netokraciju potvrdili suosnivač Davor Runje i Hajdi Ćenan.

Runje, koji u Synthpopu preuzima ulogu potpredsjednika za agentski inženjering, rekao je da airtov tim u potpunosti prelazi u američku kompaniju te da je cilj akvizicije ubrzati razvoj tzv. AI agenata, inteligentnih sustava koji autonomno donose odluke, međusobno surađuju i upravljaju kompleksnim procesima.

'Naš zadatak je omogućiti da Synthpopovi agenti, koji već danas rješavaju administrativne poslove u bolnicama i klinikama, postanu skalabilniji, robusniji i više autonomni', izjavio je Runje.

Davor Runje i Hajdi Ćenan
Davor Runje i Hajdi Ćenan Izvor: Pixsell / Autor: Davorin Visnjic/PIXSELL

Synthpop je nedavno osigurao ulaganje od 15 milijuna dolara, a airtova tehnologija i metodologija rada, temeljena na otvorenom kodu i brzom razvoju, integrirat će se u postojeće rješenja kompanije. Runje ističe kako je odluka o akviziciji bila logičan korak jer 'izgradnja duboko tehnološke infrastrukture iz Europe postaje sve teža zbog sporijeg tempa i manjka kapitala', dok američko tržište omogućuje bržu komercijalizaciju i veći utjecaj.

Airtov open-source pristup ostaje sastavni dio novog poglavlja. Rješenja poput FastStreama i doprinosa projektu AutoGen i dalje su dostupna zajednici, dok će Synthpop paralelno graditi vlasničke slojeve i domenske modele u području zdravstvene tehnologije.

Tvrtka Synthpop sada gradi inženjerski centar u Hrvatskoj i Indiji te zapošljava dodatne stručnjake za razvoj i sigurnost AI sustava koji rade s osjetljivim zdravstvenim podacima. Krug se zatvorio – iz Napstera do zdravstvenog AI-ja, kaže Runje za Netokraciju. 'Mnoga očekivanja od umjetne inteligencije će se pokazati pretjerana, ali već sada vjerujem da je dugoročno gledano ovo najveća tehnološka revolucija generacije, a u konkurenciju ubrajam tehnologije kao što su to internet, mobilne telefone i društvene mreže', zaključuje.

