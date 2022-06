Prema nama se upravo okrenula masivna sunčeva pjega, evo što to znači za Zemljane

Brzorastuća sunčeva pjega veličine tri Zemlje u posljednja je 24 sata udvostručila veličinu te trenutno proizvodi baklje srednje veličine

Sunčeva pjega gotovo triput veća od Zemlje nalazi se u dometu našeg planeta te bi prema nama u skoroj budućnosti mogla izbaciti baklje srednje kategorije.

'Sunčeva pjega AR3038 donedavno je bila velika, a sad je ogromna', napisao je Tony Philips, autor stranice SpaceWeather.com.

'Brzorastuća sunčeva pjega narasla je do dvostruke veličine u samo 24 sata' dodao je Philips, naglasivši da magnetsko polje oko pjege može prema Zemlji izbaciti solarne baklje klase M. U slučaju da dođe do koronalnog izbacivanja mase (CME), moguće je da će nabijene čestice koje dođu do Zemlje vršiti interakciju s našim magnetskim poljem i stvoriti šarena svjetla u atmosferi - poznata kao aurore.