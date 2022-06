Android opet na udaru virusa: Nova pošast preuzima bankovne podatke i kriptovalute, a može zaobići i provjeru u dva stupnja

Napredan mobilni malware MaliBot koristi niz trikova kako bi preuzeo kontrolu nad korisnikovim uređajem, a trenutno operira na području Italije i Španjolske

Korisnicima Androida preporučuje se korištenje provjere u dva stupnja dizajnirane za zaštitu računa čak i ako dođe do krađe lozinke, no MaliBot ima rješenje i za to.

Nakon što se virus domogne podataka na uređaju može preuzeti kontrolu nad provjerom u dva stupnja koristeći opcije za pristupačnost i tražeći od korisnika da pritisne potvrdan odgovor na neku od prijava. Ako korisnik to vidi i odluči pritisnuti 'ne', postoji šansa da će 'slučajno' reći 'da' zato što virus skriva odgovor iza lažnog izbornika. Slična se metoda koristi i za pristup kriptonovčanicima iz kojih kriminalci izvlače kriptovalute i šalju ih na svoje račune.

MaliBot se, konačno, može širiti SMS porukama pomoću kojih želi inficirati druge uređaje na sličan način kao i malware pod imenom FluBot. MaliBot trenutno cilja korisnike Androida u Španjolskoj i Italiji, no stručnjaci tvrde da će se prijetnja uskoro proširiti i na druge zemlje.

Premda se malware trenutno koristi za krađu bankovnih podataka i kriptovaluta, njegov širok raspon funkcija omogućava i 'druge zlokobne radnje'.

Korisnicima se, kako bi izbjegli MaliBot i drugi malware, predlaže da ne pritišću poveznice koje dobivaju putem SMS-a niti da preuzimaju podatke s nepoznatih ili sumnjivih stranica treće strane, zaključuje izvor.