Predavanja i radionice: U Tehničkom muzeju održavaju se Dani Nikole Tesle

U Muzeju će gostovati Udruga Nikola Tesla - genij za budućnost, a inženjer i neovisni istraživač Goran Marjanović održat će predavanje pod nazivom 'Tesla i eter: Most između znanosti i duhovnosti'. Predavanjem 'Muzeji i ostavština Nikole Tesle' Renata Filipina koji će govoriti o Teslinim izumima i patentima kao i otkrićima koje nije uspio patentirati nastavlja se program obilježavanja u srijedu 28. siječnja.

U Muzeju će u utorak, 27 siječnja biti otvoren 17. po redu natječaj za Godišnju nagradu 'Nikola Tesla - genij za budućnost 2026.' u kojem će se natjecatelji moći iskušati u tri kategorije: Kvizu znanja iz fizike i općeg znanja o Nikoli Tesli namijenjenom djeci i mladima; Kreativni i inovativni proizvod, uporabni predmet ili suvenir inspiriran likom i djelom Nikole Tesle ili replika Teslinog izuma te Projekti iz područja proširenog Teslinog djelovanja poput zaštite okoliša, kružnog gospodarenja otpadom, obnovljivih izvora energije, tolerancije različitosti i etičnosti.

Inženjer i inovator Ivan Kožar održat će predavanje pod nazivom 'Ljudski sluh, problemi i rješenja te uloga koštane provodljivosti', a sudionici će se moći upoznati s ljudskim osjetom sluha i problemima koji se mogu pojaviti u njegovu funkcioniranju.

Iz tehničke perspektive bit će, kako je najavljeno, predstavljena rješenja koja u određenoj mjeri mogu vratiti sluh pacijentima s posebnim naglaskom na tehnologiju koštane provodljivosti. Sudionici će saznati više o povijesti slušnih pomagala, kao i o najmodernijim rješenjima za prijenos zvuka kod ljudi. Na kraju predavanja imat će priliku isprobati prijenos zvuka pomoću koštane provodljivosti

Dani Nikole Tesle nastavljaju se u četvrtak 29. siječnja predavanjem voditelja Laboratorija za fotoniku i kvantnu optiku s Instituta 'Ruđer Bošković' Marija Stipčevića pod nazivom 'Nikola Tesla - izumitelj, inženjer, znanstvenik i vizionar'.

Stipčević će opisati Tesline najvažnije izume, kako one ostvarene, tako i one koji su ostali na nivou vizije, a potom istražiti kako su Teslu i njegov rad doživljavali njegovi suvremenici odnosno povući neke paralele između njegovog rada i drugih zaslužnih ličnosti iz svijeta znanosti i tehnologije.

Program kojim se obilježava 170. obljetnica Teslina rođenja će se odvijati tijekom cijele godine, a uključuje i izložbu 'Nikola Tesla - Čovjek koji je rasvijetlio svijet' koja će gostovati u Splitu, Dubrovniku te u talijanskoj Perugii.