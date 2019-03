Poznati haker poručuje: Ne krivite druge - sami ste najviše odgovorni za zaštitu svoje privatnosti na internetu

Ralph EchEmendia profilirao se kao stručnjak za računalnu i kibernetičku sigurnost koji se specijalizirao za zaštitu intelektualnog vlasništva u industriji zabave i obrazovanju. Trenutno boravi u Hrvatskoj, a za tportal otkriva svoje najveće noćne more kada je sigurnost u pitanju

Rođen je na Kubi i odrastao u Sjedinjenim Državama, Ralph EchEmendia profilirao se kao stručnjak za računalnu i kibernetičku sigurnost koji se specijalizirao za zaštitu intelektualnog vlasništva u industriji zabave i obrazovanje.

Kao stručni savjetnik radio je na brojnim projektima visoke produkcije (TV serija Mr. Robot, filmovi Nerve i Snowden), a i angažiran je kako bi otkrio tko je u javnost prije vremena pustio materijale s Eminemova albuma i prvi film iz serijala The Twilight Saga.

Surađivao je također i s Googleom, Microsoftom te američkom svemirskom agencijom NASA-om. U Hrvatsku je došao kako bi sudjelovao u Danima komunikacija, gdje će između ostalog govoriti o tome zašto apsolutna sigurnost ne postoji. Za tportal je otkrio što je njegova najveća noćna mora kad su računalna sigurnost i zaštita privanosti u pitanju.

Kako ste postali haker?

Počeo sam se time baviti kad mi je bilo 14 godina. Bio mi je to hobi. Zanimalo me radioamaterstvo, pa me zatim prijatelj uveo u ekipu koja je rastavljala mobitele i eksperimentirala s njima, da bih na kraju računalo postalo moj glavni instrument. Mogao sam svirati na njemu kao da je klavir.