Tehno stručnjak i isusovac za tportal otkriva čega se najviše plaši i što će nam donijeti vrhunac umjetne inteligencije

Najveći izazov s kojim će se čovječanstvo susresti zbog razvoja tehnologije bit će vezan uz odabir tipa društva koje želimo oblikovati kad se promijeni naše razumijevanje razvoja i svrhe, uvjeren je Digitalni isusovac, odnosno Robert Ballacker Jr., kojeg smo ulovili u Zagrebu neposredno prije njegova nastupa na konferenciji Bug Future Show

Jedan od glavnih predavača na ovogodišnjem izdanju Bug Future Showa, Robert Ballecer Jr. nesvakidašnji je stručnjak za tehnologiju.

U Sjedinjenim Državama, u kojima je rođen prije 44 godine u obitelji useljenika s Filipina, vodi tehnološke podcaste This Week in Enterprise Tech i Know How te druge medijske projekte, a često i gostuje u medijima kad se razgovara o tehnološkim temama.

No ujedno je isusovac koji je, između ostalog, puno vremena i truda ulagao u poticanje mladih ljudi na svećenički poziv. Razgovarali smo s Digitalnim isusovcem, kako ga zovu, netom uoči BFS-a 2019.

Što vas je privuklo tehnologiji?

Odrastao sam 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća u Silicijskoj dolini kopajući po smeću u potrazi za dijelovima koje bih još mogao upotrijebiti. Učio sam o tehnologiji proučavajući ostatke koje su odbacile tvrtke što su definirale IT revoluciju.

Uz takav početak, i obilnu podršku oca, tehnologija me počela fascinirati. Rastavljao bih stvari ne bih li ustanovio kako funkcioniraju i postupno naučio kako ih ponovno sastaviti na drukčiji način da bi radile ono što sam želio.

Tih ranih dana moja omiljena tehnologija bila je kutija primitivnih funkcionalnih računala koju sam skupio uzimajući funkcionalne dijelove iz desetak odbačenih nefunkcionalnih računala (TI -99/4a, TRS-80, Atari 800, Timex Sinclair 1000).