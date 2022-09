Postat će još bolji: Isprobajte ove korisne savjete za smartfon

Tipkanje poruka na smartfonima može biti još jednostavnije. Sve što trebate je isprobati ove korisne trikove

Kako biste dobili varijante emojija, samo pritisnite dulje prstom i vidjet ćete dodatne opcije koje možete birati povlačenjem prsta. Ako ste vlasnik iPhonea, možete upisati poruku i onda pritisnuti na ikonicu za emoji, nakon čega će se riječi u poruci koje možete zamijeniti emojijima promijeniti u narančastu. Ako na njih pritisnete prstom, one će se pretvoriti u odgovarajući emoji.

Ako ste vlasnik Androida, imate vrlo sličnu opciju. Pritisnite na tipku zarez u donjem lijevom kutu ekrana i vidjet ćete dvije nove ikone. Povucite prst do one desne, nakon čega ćete moći premjestiti tipkovnicu na lijevo ili desno - ili nazad na sredinu, piše Wired .

Korištenje tipkovnice smartfona uz pomoć jedne ruke može biti težak zadatak, pogotovo ako imate velik smartfon s velikim ekranom, no nasreću, postoje opcije ugrađene u softver koje tipkanje mogu olakšati. Ako koristite iPhone, samo dulje pritisnite tipku s globusom u donjem lijevom kutu ekrana. Vidjet ćete tri ikone koje omogućavaju prebacivanje tipkovnice na lijevi dio ekrana, desni dio ekrana ili na sredinu.

Uštedite vrijeme s tipkanjem



Jeste li znali da telefon možete natjerati da akronime mijenja punim riječima? Umjesto 'brb' ćete tako dobiri 'be right back'. Ako koristite iPhone, odite u postavke i birajte načelne postavke, tipkovnicu i izmjenu teksta (text replacement). Nakon toga možete tipkom plus dodavati nove kratice. Svaki put kad upišete neku od ovih kratica, dobit ćete opciju za unos cijele fraze iznad upisanog teksta.



Ako imate Android, birajte zupčanik iznad tipkovnice i birajte Dictionary, pa zatim Personal Dictionary. Birajte vaš jezik i na idućem iekranu + ikonicu kako biste postavili nove kratice koje će se, kao u gore spomenutom primjeru, pokazati kao opcije za ispravak unesenog akronima.



Koristite drugu tipkovnicu



Ako vam se ne sviđa tipkovnica koju ste dobili sa telefonom, ne brinite - iOS i Android nude opciju instalacije alternativa. Jedna od popularnijih opcija je SwiftKey kojeg je razvio Microsoft te koji je dostupan iPhoneu i Androidu. Softver je dizajniran tako da uči kako vi tipkate te radi automatske ispravke i predviđanja koja s vremenom postaju sve preciznija i praciznija.



Ako želite isprobati nešto drukčije, isprobajte freemiumski Typewise za iOS. Tipkovnica koristi uzorak saća s velikim brojem mogućnosti izmjetna te navodno ubrzava brzinu tipkanja za čak 33 posto.