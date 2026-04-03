Posada Artemisa II upalila rakete i napustila Zemljinu orbitu: 'Fenomenalan pogled!'

Prva NASA-ina misija do Mjeseca s ljudskom posadom u više od pet desetljeća, Artemis II, upalila je svoje rakete i izašla iz Zemljine orbite

Zamjenica pomoćnog administratora NASA-e Lori Glaze izjavila je na konferenciji za novinare: "Dame i gospodo, jako sam uzbuđena što vam mogu reći da su prvi put od 1972. u vrijeme Apolla 17 ljudska bića napustila Zemljinu orbitu". Četvero astronauta u misiji Artemis II, koja je lansirana iz Cape Canaverala na Floridi u srijedu navečer, provelo je prvih 25 sati leta kružeći oko Zemlje.

Ispaljivanje raketa na svemirskoj letjelici Orion - službeno nazvano translunarno injektiranje - šalje ih prema Mjesecu oko kojeg će kružiti prije povratka na Zemlju. Kanadski astronaut Jeremy Hansen rekao je da je posada, u kojoj su i zapovjednik Reid Wiseman, pilot Victor Glover i Christina Koch, bila zalijepljena za prozore kako bi vidjela "fenomenalan" pogled.

Nove nade za budućnost "Čovječanstvo je još jednom pokazalo što možemo, a vaše nade za budućnost nas sada nose na ovom putovanju oko Mjeseca", rekao je. NASA je izjavila da paljenje raketa stavlja posadu "u slobodnu povratnu putanju", omogućujući im da koriste Mjesečevu gravitaciju za povratno putovanje. NASA-in administrator Jared Isaacman napisao je na mreži X: "Nominalno translunarno ubrizgavanje završeno. Posada Artemisa II službeno je na putu prema Mjesecu. "Amerika se vratila slanju astronauta na Mjesec. Ovaj put, dalje nego ikad prije" dodao je.