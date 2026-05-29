Još jedan igrač dolazi u Maksimir: 'On se vraća u Dinamo, opcija otkupa neće biti aktivirana'

AEK se od Mudražije oprostio objavom na društvenim mrežama i zahvalio mu na doprinosu tijekom protekle polusezone. Time je postalo jasno da se 28-godišnji veznjak vraća u Maksimir, gdje ima ugovor do 2028. godine.

Osim Mudražije, postalo je jasno da se na Maksimir vraća još jedan igrač. Riječ je o Lukasu Kačavendi kojemu ističe posudba u austrijskom LASK-u iz Linza. Ove je sezone s njima osvojio duplu krunu, ali će se nakon povijesnog uspjeha vratiti u Dinamo.

'Vezano uz Lukasa Kačavendu, on se vraća u Dinamo, opcija otkupa neće biti aktivirana. Lukas je definitivno svojim odnosom, svojim radom i svime ostalim isto doprinio ovome, iako nije imao značajniju minutažu kao što je bilo očekivano. Prije svega, želim mu sve najbolje u budućnosti. Mislim da mu je ova godina bila jako bitna jer se vratio nakon jedne teške ozljede, u fazi adaptacije. Mislim da mu je ovo dobro došlo, jedno novo iskustvo, jedna druga zemlja, jedna druga liga, drukčiji nogomet. Siguran sam da će Lukas Kačavenda svoj put uspješno nastaviti, bilo to u Dinamu ili nekom drugom klubu', rekao je za Sportske novosti sportski direktor LASK-a Dino Burić.

Lukas Kačavenda u Dinamo je stigao iz Lokomotive najprije krajem kolovoza 2023. na posudbu, no zbog problema s koljenom tada nije upisao službeni nastup za 'modre'. Dinamo je njegov transfer realizirao 1. kolovoza 2024., kada je Kačavenda potpisao trogodišnji ugovor, a Lokomotivi je pripalo 750 tisuća eura odštete plus bonusi.

U sezoni 2024/25 za Dinamo je skupio 32 službena nastupa, zabio dva gola i upisao četiri asistencije. U SuperSport HNL-u imao je 24 nastupa, dva gola i četiri asistencije, u Ligi prvaka šest nastupa, a u Hrvatskom kupu dva nastupa.