Opet na Zemlji: Što će sada biti s astronautima Artemisa II

Posada Artemisa II sigurno se vratila kući nakon što je ponovno ušla u Zemljinu atmosferu brzinom od 40 000 km/h, sletjevši uz obalu Kalifornije

Putovali su dublje u svemir od bilo kojeg čovjeka prije njih - nešto više od 6400 kilometara više od rekorda koji je postavio Apollo 13 1970. godine, piše BBC. Astronauti su visoko obučeni za suočavanje s fizičkim i mentalnim naporima svemira. Iako se može činiti da bi to bilo teško iskustvo za podnijeti, astronauti govore o boravku u svemiru kao vrhuncu svojih života i kažu da bi se vratili u trenu. Na konferenciji za novinare prije slijetanja, Christina Koch rekla je da su se neugodnosti, poput liofilizirane hrane ili WC-a bez puno privatnosti, isplatile. NASA ne objavljuje detalje o zdravlju ili privatnom životu članova posade, ali evo što će se vjerojatno dogoditi Reidu Wisemanu, Christini Koch, Victoru Gloveru i Jeremyju Hansenu sada kada su se vratili.

Odmah će ih pregledati liječnici Po dolasku će ih odmah pregledati liječnici na američkom ratnom brodu poslanom da ih preuzme. Zatim će ih helikopterom prevesti na obalu prije nego što ih avionom prevezu u NASA-in svemirski centar Johnson u Houstonu. Vrijeme provedeno u svemiru bit će fizički iscrpljujuće za posadu Artemisa II. Bez gravitacije, mišićna i koštana masa se smanjuju u svemiru. Najviše su pogođeni mišići koji pomažu u održavanju držanja u leđima, vratu i listovima. Astronauti imaju stroge zahtjeve za vježbanjem, ali to ne može zaustaviti svo propadanje. Nakon samo dva tjedna, mišićna masa može pasti i do 20%. No, oko 700 ljudi je već bilo u svemiru, uključujući nisku Zemljinu orbitu. Vrijeme koje je posada Artemisa II provela tamo bit će među najkraćim. Tijekom ere space shuttlea od 1981. do 2011., astronauti su provodili dva do tri tjedna u svemiru. Tipičan boravak na Međunarodnoj svemirskoj postaji sada je pet do šest mjeseci. Dakle, utjecaj na zdravlje astronauta Artemis II vjerojatno će biti minimalan u usporedbi s njihovim prethodnicima.

+4 Mjesec, Artemis II Izvor: Licencirane fotografije / Autor: NASA

Ne očekujte 'svemirske padove' A kakav je osjećaj vratiti se na Zemlju nakon boravka u svemiru? Koch je već rekla da će joj nedostajati 'timski rad i drugarstvo' i 'zdrav osjećaj svrhe na misiji'. Mnogi astronauti govore o dubokom uvažavanju jedinstvenosti Zemlje i činjenice da svi ljudi dijele planet zajedno. Vidjeti naš planet okružen crnilom svemira 'zaista je naglasilo koliko smo slični, kako ista stvar održava svaku osobu na planetu Zemlji na životu', rekla je Koch iz svemira. Većina astronauta, uključujući prvu britansku astronautkinju Helen Sharman, opisala je kako se ne žele vratiti kući jer je rad u svemiru toliko uzbudljiv. Ponovno ujedinjeni sa svojim obiteljima Posada Artemisa će naravno biti uzbuđena što će se ponovno ujediniti sa svojim obiteljima. Zapovjednik Reid Wiseman, koji je 2020. izgubio suprugu od raka i sam je odgojio njihove dvije kćeri tinejdžerice, razgovarao je s njima prije misije o tome što bi se dogodilo ako umre i pokazao im gdje se čuva njegova oporuka. Slijetanje u vodu bio je opasan trenutak za posadu, pa će obitelji biti oduševljene što će ih sigurno vidjeti kod kuće. Putovanje u Bijelu kuću NASA neće objaviti detalje o tome što će astronauti raditi kada se vrate na Zemlju. Tri NASA-ina astronauta ostaju u planovima agencije. Predstoje još letovi Artemis: Artemis III 2027. i Artemis IV planiran za 2028. To će biti veliki let. Cilj mu je ponovno spustiti ljude na Mjesec, iako se datum vjerojatno može pomaknuti. Još ne znamo tko će letjeti u tim misijama. Svi članovi NASA-inog astronautske skupine, uključujući i četvoricu na Artemisu II, ispunjavaju uvjete.

+16 NASA-ina četveročlana ekipa za misiju Artemis II Izvor: Profimedia / Autor: ABACA / Abaca Press