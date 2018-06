Pokušao oteti web domenu pištoljem, pa završio u zatvoru

Muškarac iz Iowe osuđen je na 20 godina u federalnom zatvoru zbog pokušaja krađe domene prijetnjom vatrenim oružjem

Nepokolebljiv i nepromišljen

Premda nije do kraja jasno zbog čega je Hopkins pribjegao nasilju, Motherboard tvrdi da je domena imala kakvu-takvu rentabilnost. Ime domene refereira na meme koji je nastao na Sveučilištu Iowe. Kako stvari stoje, kada netko vikne 'do it for State', on to radi kako bi ohrabrio studente koji se spremaju napraviti nešto vrlo glupo, odnosno nešto što će vjerojatno požaliti. Što je najbolje (ili najgore, zavisno kako gledate na stvari), Hopkins je bio toliko uporan da je ukradenu domenu nastavio koristiti mjesec dana nakon incidenta, ne razmišljajući o posljedicama svojih postupaka.