Istraživanje je pokazalo da korištenje pametnog telefona prije spavanja može ometati vašu sposobnost da brzo utonete u san zbog plavog svjetla koje emitira, piše Business Insider.

'Ne samo da sjajna svjetlost koju emitiraju digitalni uređaji utječe na naš san, već i sadržaj društvenih medija koji nas distancira i zabavlja', smatra dr. Suzana E. Flores, psihologinja i autorica knjige 'Facehooked: How Facebook Affects Our Emotions, Relationships, and Lives'.