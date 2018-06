Srčano navijanje zabilježi personaliziranim AR emotikonom i podijeli ga s ekipom!

Preuzmite novu aplikaciju na Samsung S9 i S9+ pametnim telefonima i dijelite nezaboravne, personalizirane navijačke AR emotikone

Nogometna nas je groznica kompletno obuzela. Najvažnija sporedna stvar na svijetu paralizirat će nevjerojatno mnogo ljudi na ovome svijetu u trenucima dok njihove nogometne ekipe budu ostavljale znoj na terenima i borile se za daljnji plasman na Svjetskom prvenstvu.

Pjevat će se, plesati, nositi zastave, brojni će rekviziti biti aktualni sljedećih dana, a sve to treba i zabilježiti. Oni koji imaju Samsung Galaxy S9 i S9+ pametne uređaje mogu biti sigurni kako će svaka fotka biti savršena, a one duhovite momente padanja, pjevanja i izvođenja raznih psina moći će snimiti i u Slow-mo formatu. No, Samsungovi kreativci otišli su i korak dalje te su vlasnicima S9 i S9+ pametnih telefona omogućili da ovo Svjetsko prvenstvo navijaju još osobnije te trenutke za pamćenje podijele s ostalima na originalan način. Naime, kako bi stvorili personalizirane poruke korisnici ovih telefona imaju mogućnost putem AR Emoji programa rada na kamerama telefona personalizirati svoje emotikone prepoznatljivim crveno/bijelim kvadratićima. Svi zainteresirani, koji nisu vlasnici posljednjih Samsungovih perjanica, moći će isprobati aplikaciju i izraditi vlastiti emotikon posjetom Samsungovom paviljonu na manifestaciji Foodballerka, na Strossmayerovom trgu u Zagrebu.