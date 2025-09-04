BUDITE OPREZNI

Širi se nova prijevara: Ne nasjedajte na SMS o 'izgubljenom paketu' s Temua

04.09.2025 u 11:57

U nizu prijevara kojima lopovi pljačkaju građane, budite oprezni jer vrebaju i one koji naručuju robu s popularne platforme Temu. 'Temu ne traži od svojih kupaca dodatne naknade putem SMS-a ili e-pošte', navodi se u upozorenju platforme

Policija opetovano upozorava na slučajeve prijevara, uz savjete i upute. Ignorirajte sve vrste sumnjivih poruka.

Ono što vam uvijek mora biti sumnjivo:

  • obećanja o brzoj zaradi novca bez posla,
  • molbe za malim donacijama ili neki drugi načini traženja novčane pomoći,
  • traženje osjetljivih osobnih informacija (preslike ili fotografije osobnih iskaznica, bankovnih kartica …),
  • molba da kliknete određeni link i spojite se na određeni servis,
  • nepersonalizirane poruke,
  • mnoge ovakve elektronske poruke napisane su VELIKIM SLOVIMA.

Ako ste postali žrtvom prijevare, o tome odmah obavijestite policiju.

