Širi se nova prijevara: Ne nasjedajte na SMS o 'izgubljenom paketu' s Temua

Policija opetovano upozorava na slučajeve prijevara, uz savjete i upute. Ignorirajte sve vrste sumnjivih poruka.

Ono što vam uvijek mora biti sumnjivo:

obećanja o brzoj zaradi novca bez posla,

molbe za malim donacijama ili neki drugi načini traženja novčane pomoći,

traženje osjetljivih osobnih informacija (preslike ili fotografije osobnih iskaznica, bankovnih kartica …),

(preslike ili fotografije osobnih iskaznica, bankovnih kartica …), molba da kliknete određeni link i spojite se na određeni servis,

nepersonalizirane poruke,

mnoge ovakve elektronske poruke napisane su VELIKIM SLOVIMA.

Ako ste postali žrtvom prijevare, o tome odmah obavijestite policiju.