Popularna online trgovina dobila paprenu kaznu: Ovako su 'varali' kupce

CNIL je utvrdio da Sheinova francuska stranica nije poštovala europske propise o privatnosti. Iako su korisnici prilikom posjeta mogli odbiti kolačiće – male datoteke koje omogućuju praćenje aktivnosti i ciljanje oglasima – test proveden u kolovozu 2023. pokazao je da su neki kolačići ipak bili instalirani bez pristanka korisnika, piše Reuters.

Prema Općoj uredbi EU o zaštiti podataka (GDPR), kolačići se smatraju osobnim podacima i njihovo postavljanje zahtijeva izričit pristanak. 'Veličina kazne uzima u obzir činjenicu da je kompanija ignorirala više obveza: postavljala kolačiće bez pristanka, nije poštovala odluke korisnika i nije ih pravilno i pravodobno informirala', priopćio je CNIL.

Sheinova veličina i utjecaj također su igrali ulogu u odluci – stranicu mjesečno posjećuje oko 12 milijuna francuskih korisnika. Kazna od 150 milijuna eura odgovara otprilike dva posto prihoda Sheinove irske podružnice u Europi, koji su u 2023. godini iznosili 7,68 milijardi eura.