Popularna online trgovina dobila paprenu kaznu: Ovako su 'varali' kupce

L. Š.

04.09.2025 u 10:45

Ilustracija / Shein
Ilustracija / Shein Izvor: Profimedia / Autor: RODRIGO ARANGUA / AFP
Francusko tijelo za zaštitu podataka CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) izreklo je u srijedu kaznu od 150 milijuna eura internetskom trgovcu brze mode Shein zbog nepravilne upotrebe kolačića. Tvrtka najavljuje žalbu i tvrdi da je odluka 'politički motivirana'

CNIL je utvrdio da Sheinova francuska stranica nije poštovala europske propise o privatnosti. Iako su korisnici prilikom posjeta mogli odbiti kolačiće – male datoteke koje omogućuju praćenje aktivnosti i ciljanje oglasima – test proveden u kolovozu 2023. pokazao je da su neki kolačići ipak bili instalirani bez pristanka korisnika, piše Reuters.

Prema Općoj uredbi EU o zaštiti podataka (GDPR), kolačići se smatraju osobnim podacima i njihovo postavljanje zahtijeva izričit pristanak. 'Veličina kazne uzima u obzir činjenicu da je kompanija ignorirala više obveza: postavljala kolačiće bez pristanka, nije poštovala odluke korisnika i nije ih pravilno i pravodobno informirala', priopćio je CNIL.

Sheinova veličina i utjecaj također su igrali ulogu u odluci – stranicu mjesečno posjećuje oko 12 milijuna francuskih korisnika. Kazna od 150 milijuna eura odgovara otprilike dva posto prihoda Sheinove irske podružnice u Europi, koji su u 2023. godini iznosili 7,68 milijardi eura.

Tvrtka: 'Kazna je pretjerana'

Shein je u odgovoru poručio kako 'čvrsto osporava' odluku regulatora te će podnijeti žalbu. 'Smatramo da je kazna potpuno neproporcionalna, s obzirom na prirodu navodnih problema, našu potpunu usklađenost sa zakonima i proaktivne mjere koje smo poduzeli', stoji u priopćenju.

Tvrtka navodi da je od kolovoza 2023. u potpunosti surađivala s CNIL-om i ojačala sve aspekte svojih praksi zaštite podataka.

Shein, osnovan u Kini, a sa sjedištem u Singapuru, već se suočava s kritikama u Francuskoj. Ondje je u pripremi zakon koji bi regulirao brzu modu i mogao zabraniti oglašavanje Sheina i sličnih brendova.

