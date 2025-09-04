Popularna online trgovina dobila paprenu kaznu: Ovako su 'varali' kupce

Francusko tijelo za zaštitu podataka CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) izreklo je u srijedu kaznu od 150 milijuna eura internetskom trgovcu brze mode Shein zbog nepravilne upotrebe kolačića. Tvrtka najavljuje žalbu i tvrdi da je odluka 'politički motivirana'
CNIL je utvrdio da Sheinova francuska stranica nije poštovala europske propise o privatnosti. Iako su korisnici prilikom posjeta mogli odbiti kolačiće – male datoteke koje omogućuju praćenje aktivnosti i ciljanje oglasima – test proveden u kolovozu 2023. pokazao je da su neki kolačići ipak bili instalirani bez pristanka korisnika, piše Reuters.
Prema Općoj uredbi EU o zaštiti podataka (GDPR), kolačići se smatraju osobnim podacima i njihovo postavljanje zahtijeva izričit pristanak. 'Veličina kazne uzima u obzir činjenicu da je kompanija ignorirala više obveza: postavljala kolačiće bez pristanka, nije poštovala odluke korisnika i nije ih pravilno i pravodobno informirala', priopćio je CNIL.
Sheinova veličina i utjecaj također su igrali ulogu u odluci – stranicu mjesečno posjećuje oko 12 milijuna francuskih korisnika. Kazna od 150 milijuna eura odgovara otprilike dva posto prihoda Sheinove irske podružnice u Europi, koji su u 2023. godini iznosili 7,68 milijardi eura.
Tvrtka: 'Kazna je pretjerana'
Shein je u odgovoru poručio kako 'čvrsto osporava' odluku regulatora te će podnijeti žalbu. 'Smatramo da je kazna potpuno neproporcionalna, s obzirom na prirodu navodnih problema, našu potpunu usklađenost sa zakonima i proaktivne mjere koje smo poduzeli', stoji u priopćenju.
Tvrtka navodi da je od kolovoza 2023. u potpunosti surađivala s CNIL-om i ojačala sve aspekte svojih praksi zaštite podataka.
Shein, osnovan u Kini, a sa sjedištem u Singapuru, već se suočava s kritikama u Francuskoj. Ondje je u pripremi zakon koji bi regulirao brzu modu i mogao zabraniti oglašavanje Sheina i sličnih brendova.