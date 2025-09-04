VAL ODLAZAKA

Novi udarac za Muskov xAI: Otišao i financijski direktor

04.09.2025 u 11:09

Elon Musk
Elon Musk Izvor: Profimedia / Autor: HANNIBAL HANSCHKE / AFP / Profimedia
Tvrtku xAI, koju je osnovao Elon Musk, napustio je Mike Liberatore, sada već bivši glavni financijski direktor (CFO), izvijestio je Wall Street Journal. Riječ je o najnovijem u nizu odlazaka visokih izvršnih dužnosnika iz Muskova AI poduzeća

Liberatore, bivši menadžer u Airbnbu, pridružio se xAI-ju u travnju, a tvrtku je napustio krajem srpnja. U tom kratkom razdoblju pomogao je u organizaciji prikupljanja pet milijardi dolara kroz zaduženje te dodatnih pet milijardi kroz dokapitalizaciju, a gotovo polovicu iznosa osigurala je SpaceX. Nadgledao je i dio širenja podatkovnih centara u Memphisu.

Val odlazaka u xAI-ju

Liberatore nije jedini koji je napustio Muskovo AI carstvo ove godine. Robert Keele, glavni pravni savjetnik, otišao je u kolovozu nakon nešto više od godinu dana u tvrtki. Otprilike u isto vrijeme otišao je i viši pravnik Raghu Rao.

U srpnju je odlazak objavio i Igor Babuschkin, suosnivač xAI-ja, koji sada pokreće vlastiti fond rizičnog kapitala posvećen istraživanju sigurnosti umjetne inteligencije.

Dodatno, u srpnju je ostavku podnijela i Linda Yaccarino, bivša direktorica platforme X, nakon kontroverzi vezanih uz ponašanje Groka, chatbota razvijenog u xAI-ju, a dostupanog korisnicima X-a. Podsjetimo, xAI je u ožujku preuzeo platformu X.

