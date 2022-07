PlayStation Plus ima nove pretplatničke planove, no može li konkurirati Xbox Game Passu?

Poznata pretplatnička usluga za vlasnike PlayStationa uvođenjem dva dodatna pretplatnička plana nastoji ponuditi stalnu i kontinuirano nadograđujuću kolekciju igara

PlayStation već godinama nastoji pratiti korak sa Microsoftovom popularnom pretplatničkom uslugom Xbox Game Pass, a njihov najnoviji odgovor dolazi u obliku dva nadograđena pretplatnička plana za PlayStation konzole. Nedavno pokrenuti PlayStation Plus Premium i PlayStation Plus Extra koji nude alternativan pristup proširenoj kolekciji stalno dostupnih igara. Dok Xbox Game Pass uglavnom servira indie videoigre i naslove koje proizvode Microsoftovi razvojni studiji, PlayStation Plus je odlučio napraviti nešto malo drukčije.

Kolekcije igara dostupne u novoj usluzi obuhvaćaju velik broj trenutno dostupnih igara za PlayStation 4 i PlayStation 5, kao i velik broj naoko nasumično izabranih igara iz ere PlayStationa 1, 2 i 3 za koje je potrebno platiti dodatno. Da se razumijemo, oba pretplatnička plana se naplaćuju povrh već postojećeg PlayStationa Plus, što znači da za godišnju dozu streaminga igara sa stariji PlayStationa, kao i kolekciju igara za novije konzole treba dati oko 800 kuna, što nije malo.