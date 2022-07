Nakon što im je zadao glavobolje, znanstvenici odahnuli: Fantomski asteroid ipak neće pogoditi Zemlju

Otkrivanje skrivenog kozmičkog putnika pokazalo se, kažu stručnjaci, jednim od najvećih astronomskih izazova do danas

Asteroid otkriven u kolovozu 2021. izgledao je kao da će se zabiti u Zemlju, no produljena kampanja promatranja sprovena uz pomoć jednog od najjačih teleskopa na svijetu zaključena je sa daškom optimizma, piše Space .

2021 QM1 su promatrali brojni teleskop i to relativno kratko nakon što je otkriven uz pomoć teleskopa u Mount Lemmonu u Arizoni. Svakim novim protranjem činilo se da će asteroid za 30 godina doći 'opasno blizu' Zemlji. S ozbirom da je riječ o stijeni širine 50 metara, pretpostavlja se da bi udar prouzrokovao eksploziju u rangu nuklearne bombe bačene na Hirošimu.

Nakon što su zaključili da bi mogao predstavljati visok rizik za Zemlju, asteroid je na nekoliko mjeseci nesta zbog sjaja sunca, s obzirom da se jako približio našoj zvijezdi. Astronomi su znali da će svemirska stijena s vremenom postati vidljiva, no da će u tom slučaju biti predaleko za većinu zemaljskih teleskopa. Jedan od teleskopa kojim su znanstvenici mogli pratiti asteroid je Vrlo velik teleskop u Čileu, no i on je imao problema s lovom na 2021 QM1.

'Imali smo mali vremenski prozor u kojem smo mogli opaziti ovaj opasan asteroid' kaže Oliver Hainaut, astronom iz ESO-a. 'Da stvar bude još gora, prolazio je kroz dio neba na kojem je vidljiv Mliječni put, što je promatranje učinilo iznimo teškim'.

Kampanja promatranja planetarnoj je obrani pružila dovoljno podataka da definiraju orbitu i isključe mogućnost udara 2052.

Do danas je na nebu otkriveno više od milijun asteroida, od kojih skoro 30.000 prolijeće kraj Zemlje. Astronomi su uspjeli uloviti i analizirati većinu velikih stijena koje bi mogle zaprijetiti cijelom planetu, no velik broj onih manjih koje i dalje mogu napraviti štetu (poput 2021 QM1) ostaje nepoznat.