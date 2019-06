Pitate se čime se bavi pisac Igre prijestolja? Surađuje na ovome

George R. R. Martin očigledno radi na puno više projekata nego što je itko mislio. Jedan od njih je Elden Ring - igra otvorenog svijeta koju razvijaju tvorci Sekiroa i serijala Souls

Nepotrebno je naglašavati da foršpan, kao i u slučaju svake igre iz From Softwarea do sad, oduzima dah.

Na žalost, više informacija o naslovu trenutno nije poznato, no dobro je znati barem razlog zašto Martin do danas nije završio Winds of Winter.