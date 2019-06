CyberPunk 2077 ima datum izlaska, a jednog od likova glumi Keeanu Reeves

Nadolazeći naslov jednog od najpoznatijih europskih studija konačno je dobio datum izlaska, kao i kameo vrlo poznatog akcijskog glumca

Reeves je došao na pozornicu kako bi objavio službeni i dugo iščekivani datum izlaska poljske videoigre, a to je 16. travnja 2020. Što god mislili o poznatom glumcu, jedna stvar je neminovna, a to je da je uključivanje poznatog glumca bio jako dobar marketinški potez.

Reakcija je bila očekivana.

Trailer se dešava nakon događaja prikazanih u prošlogodišnjoj demonstraciji same igre gdje V, ovog puta muškarac, dolazi do svojeg poslodavca kako bi pokupio nagradu. Prema svemu sudeći, operacija nije prošla glatko, a V-jev prijatelj koji mu je pomagao je poginuo.

Također nam se čini da će Cyberpunk 2077 biti priča o osveti idealna za likove kakve često glumi sam Reeves. Ne znamo za vas, ali nama je dovoljno da samo kaže 'We've got a city to burn'. Jedina stvar koja nedostaje je demonstracija gameplayja koji se definitivno promijenio od prošle godine, no iskreno, mislimo da ćemo tijekom iduće godine vidjeti puno više detalja o samoj igri, s obzirom da izlazi idućeg proljeća.