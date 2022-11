Pitali smo stručnjake što čeka kriptovalute nakon sloma FTX-a: 'Najgore je prošlo, ali...'

Tržište kriptovaluta čeka ubrzana regulacija i vjerojatno se neće oporaviti prije 2024. godine. No ljudima koji se bave njima kod nas ne manjka optimizma. Svoje prognoze za tportal iznijeli su Nikola Škorić iz Electrocoina i Vedran Vukman iz Revuta

FTX je već završio u stečaju , a izgledi da će ogromna većina njegovih vjerovnika uspjeti doći do svog novca trenutno se čine tek nešto malo većima od nule.

To, uvjeren je, može ubrzati stabilizaciju tržišta, povećati sigurnost i vratiti vjeru u kriptoprojekte.

Iako ne smatra da bi zbog sloma FTX-a trebalo doći do značajnijih posljedica za budućnost kriptotržišta, osnivač i glavni izvršni direktor financijskog startupa Revuto Vedran Vukman također očekuje pojačan tempo regulacije.

U Europskoj uniji, dodao je, trenutno traje implementacija novih regulativa u okviru uredbe MiCA (Markets in Crypto Assets, Tržišta kriptoaktive – op.a.) i direktive TFR (Transfer of Funds Regulation, Regulacija prijenosa sredstava – op.a.).

Dugoročno se možemo nadati da će krahovi velikih centraliziranih servisa poput FTX-a (i prije toga Celsiusa, 3AC-a i drugih) direktno dovesti do još jače decentralizacije kriptoindustrije', rekao je tportalu Škorić.

'O kriptovalutama regulatori sve više govore u kontekstu prevara, gubitaka i potpunog Divljeg zapada, na kojem je sve moguće. Razdoblje medvjeđeg tržišta poznato je po čistkama, a slijedi nam jedna od najvećih do sada.

No vjerujem da je ipak najgore prošlo', optimističan je Vukman.

Vodstvu FTX-a i sestrinskog kriptofonda Alamede nije bilo dovoljno zarađivati ogromne profite od naknada, već su odlučili kockati se novcem svojih korisnika.

S druge strane Bankman-Fried bio je pretjerano agresivan prema Binanceu. U Binanceu su na to odgovorili tako što su iskoristili izrazito nestabilnu poziciju FTX-a da bi ih potopili jednim potezom.

To se ne bi moglo dogoditi da FTX nije poslovao tako rizično, ulazio u tako rizične pozicije, na što se ne bi odlučili da su imali kvalitetne i transparentne mehanizme prikazivanja stanja rezervi.

Nadam se da će, kad se prašina slegne, drugi kriptoigrači izvući pouku iz toga. Transparentni mehanizmi koji prikazuju gdje se nalaze i za što se koriste sredstva klijenata trebaju postati industrijska praksa', naglasio je Škorić.

Usprkos padu vrijednosti ključnih kriptovaluta od početka godine do sada, Vukman je nesklon sadašnju situaciju na kriptotržištu okarakterizirati kao slom.

'To je tržište poznato po volatilnosti, ciklusima s naglim rastom i padom vrijednosti. Razlog je to što je tržište još mlado i neregulirano, a među investitorima prevladavaju špekulanti.

Tržište je i prije pada FTX-a bilo u fazi ispuhavanja, što se nikako nije moglo izbjeći. Pad FTX-a – kao i Celsiusa, Voyagera i UST-a – bilo je moguće izbjeći. No riječ je o isključivo lošem vođenju poslovanja', istaknuo je Vukman.

Potpuno neodgovorno poslovno ponašanje

Koliko je za slom odgovoran Bankman-Fried osobno? Vukman upozorava da još uvijek ne znamo cijelu istinu o događajima koji su doveli do propasti FTX-a. No vjeruje da već sad ima dovoljno dokaza za to da se Bankman-Frieda proglasi najvećim krivcem za kolaps.

'Vidljivo je potpuno neodgovorno poslovno ponašanje. Dotukla ih je odluka da sredstva vlastitih korisnika upotrijebe za krpanje ogromnih financijskih gubitaka', ocijenio je Vukman.