Igranjem do kriptovaluta: Riječko-zagrebački startup za svoju ideju osigurao investiciju od 660.000 eura

Fortnite, Valorant ili League of Legends – malo tko među tinejdžerima i odraslima nije čuo za neku od ovih videoigara. No mogu li sati uloženi u igranje biti profitabilni, i to kroz kriptovalute? Tom se vizijom vodi Marko Matijević, osnivač riječko-zagrebačkog startupa Gamio.GG, koji igračima nudi da, ispunjavajući različite zadatke u videoigri, zarade kriptovalutu GG

Za tu je ideju Matijević već osigurao pre-seed investiciju od 660.000 eura investitora Hellen's Rocka, a sad se sa svojim timom priprema za sljedeću godinu kad slijedi lansiranje kriptovalute GG na tržište. Gamio.GG se, dakle, temelji se na tehnologiji Web3 i novom konceptu play2earn, prema kojem igrači ispunjavaju različite zadatke u videoigri i pritom zarađuju kriptovalutu. Ona se može prodati, zamijeniti za nagrade ili koristiti na platformi kako bi se podržao kreator ili se povisila mogućnost za veće nagrade. Gamio.GG koristi mehaniku svake igre dok platforma pruža dodatno iskustvo, podiže igrivost i repetitivnost te na koncu nagrađuje igrača za njegov trud. Matijević, osim što je pokretač startupa Gamio.GG, također je osnivač i direktor najveće gejming arene u Hrvatskoj te kaže da su, svjesni toga da se većini igrača teško priključiti u kriptosvijet, odlučili da će njihova platforma raditi to za njih.

'Proces registracije je isti kao bilo koji drugi. Na kraju procesa za korisnika kreiramo novčanik, a zbog sigurnosti koristimo tehniku non-custodial – što znači da ne posjedujemo korisnikov kriptonovčanik. Nakon downloada i instalacije naše aplikacije na računalo korisnik može prihvatiti razne zadatke te skupljati internu valutu Ticket, kojom sudjeluje u zadacima, čijim ispunjavanjem dolazi do vrijednog tokena GG', pojašnjava Matijević. Gamio.GG trenutačno broji 12 članova tima, od kojih su dva vanjski suradnici, a s obzirom na to da je glavni investitor Hellen's Rock, poznat po ulaganjima u inovativne startupe poput društvene aplikacije za sportske fanatike Sportening, pokazao ogroman interes za tim proizvodom, u ovom se trenutku hrvatski startup priprema za seed rundu financiranja te sam plasman kriptovalute GG na tržište. 'Za Gamio.GG financijska injekcija nije jedina vrijednost. Zahvaljujući investicijskom family officeu Hellen's Rocka, našu inovaciju podupiru stručnjaci poput Sache Dragića, osnivača istočnoeuropskog tech fonda, kao i Andrea i Stjepko Čordaš s dugogodišnjim iskustvom rada na vodećim pozicijama u tech industrijama', ističe Matijević.