Pet trikova za Viber koje morate isprobati

Već više od dvadeset godina slanje poruka jedan je od ključnih načina na koji komuniciramo jedni s drugima. Međutim, vrlo često riječima jednostavno ne možemo izraziti sve ono što zaista mislimo i osjećamo – u tim slučajevima, korištenjem multimedijskih alata, komunikaciju možemo učiniti ispunjenijom

Napravite vlastite GIF-ove

Baš kao što fotografija govori više od tisuću riječi, GIF vjerojatno govori – više od tisuću fotografija. Postoje trenuci u životu koji svakako trebaju ostati zabilježeni kao GIF kako biste ih ponovno mogli proživjeti. Primjerite, možete snimiti video svog prijatelja kako hoda unatrag ili vašeg psa kako veselo trči do vas i lako ih pretvoriti u GIF-ove. Za dodatni dojam možete unijeti tekstualni natpis, staviti GIF u loop, obrnuti ga ili odrediti neku drugu brzinu. Tko zna, možda će postati novi svjetski meme.

Kako? Dodirnite ikonu kamere ili jednostavno odaberite chat u koji želite poslati GIF, zatim dodirnite kameru, dodirnite GIF i snimite svoj GIF. Prije slanja, moći ćete dodati efekte kao što su dvostruka brzina, usporena snimka i još mnogo toga. GIF-ovi se također mogu snimati i u selfie načinu.

Držite se razgovora

Stickeri su najkorisniji kada želite nešto reći a da zapravo uopće ne tipkate ili razgovarate. No ipak – trebate pronaći pravi što može biti malo duži proces. Najjednostavniji način kako da to popravite je da – kreirate vlastite stickere. Na Viberu je to super jednostavno i zahtijeva samo malo mašte i kreativnosti. Primjerice – možete svoje prijatelje pretvoriti u stickere koristeći najčešće frazama koje izgovaraju ili pretvoriti svog ljubimca u najslađi sticker na svijetu.

Kako? Dodirnite ikonu stickera u bilo kojem chatu, pritisnite 'plus' i odaberite 'napravi naljepnice'. Potom odaberite svoje fotografije, automatski očistite pozadinu, ukrasite – i gotovi ste! Uživajte u svojim novim stickerima. Odlučite želite li da vaš paket bude javno dostupan ili ga ipak želite zadržati za sebe.

Dodatno ukrasite svoje fotografije

Zezanje ponekad zna biti veoma zabavno, pogotovo ako to radite s prijateljima. Najlakši način da si napravite dan zabavnijim je da snimite selfie i crtate po njemu. Možete dodatno naglasiti svoje obrve, nacrtati si povez za oči ili jednostavno dodati brkove koje u stvarnosti nikada nećete imati.

Kako? Otvorite bilo koji chat, odaberite fotografiju iz svoje galerije, pritisnite ikonu olovke i na gornjem izborniku - dodajte naljepnice, tekstove ili jednostavno crtkajte na svojim fotografijama. Isto to možete napraviti i na upravo snimljenoj fotografiji – samo ju uredite prije nego što ju pošaljete.

Promjena pozadine

Vaši najbolji prijatelji i članovi obitelji zaslužuju nešto više od zadanog okruženja u kojem se odvijaju vaši razgovori. Možete odabrati drugu pozadinu za svoje razgovore koja će se bolje uklopiti u način na koji komunicirate. Jedna od opcija je da jednostavno dodate svoju omiljenu zajedničku fotografiju, a druga je mogućnost da stvorite nešto posebno, poput crteža ili kolaža svojih najboljih fotografija. Na Viberu možete koristiti i galeriju pozadine.

Kako? Jednostavno odaberite grupni chat (ili privatni chat), idite na "podatke o chatu" i dodirnite "pozadina". Zatim odaberite pozadinu iz dostupne galerije ili dodajte prilagođenu pozadinu iz vlastite galerije ili kamere.