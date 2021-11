Google Maps nije samo za navigaciju: Iskoristite ove korisne trikove za koje mnogi ne znaju

Od elegantnog izbjegavanja gužvi do otkrivanja mjesta za parking, ove korisne značajke Google Mapsa vrlo je teško zanemariti

Premda Google Maps velik broj ljudi koristi na svakodnevnoj bazi, vrlo mali broj njih upotrebljava sve njegove korisne značajke. Uz ove trikove poznatu ćete aplikaciju moći iskoristiti za više od obične digitalne navigacije.

Izbjegnite gužve

Google Maps ima opciju pomoću koje možete provjeriti kada određena lokacija ima najviše posjetitelja. Ova značajka je prilično korisna ako, kao i svaka razumna osoba, izbjegavate velike gužve zbog potencijalne mogućnosti zaraze koronavirusom. Svaki lokal u Google Mapsima ima izlistano najbolje vrijeme za posjet. Aplikacija vam također može reći kad je u određenom dućanu ili lokalu najveća gužva.

Ako vas zanima gužva u prometu, provjeru možete obaviti tako da u pregledniku birate područje koje želite istražiti i kliknete na oznaku vezanu uz gužvu na panelu na lijevoj strani. Ako ga ne vidite, kliknite na bijelu karticu sa strelicom okrenutom desno u gornjem lijevom kutu ekrana. Ova kartica služi za opis gužve, no ako ju pritisnete, vidjet ćete višebojnu mapu koja prikazuje gustoću prometa na svakoj ulici. Također obavezno uključite stavku za prikaz prometa uživo kako biste vidjeli kakvo je trenutno stanje na cestama.

Pogledajte kako (neke) zgrade izgledaju iznutra

Google Street View postoji već godinama, no vrlo je velika mogućnost da koristite samo dio njegovih značajki. Pored šetnje ulicama, popularna opcija nudi pogled u neke zgrade poput muzeja.

Najbolji primjer je pretraga Američkog prirodoslovnog muzeja u New Yorku. Iz preglednika povucite malog žutog čovjeka i povucite ga kroz mapu. Pored ulica obojenih u plavu, vidjet ćete labirint putova unutar same zgrade. Spustite vašeg digitalnog suputnika na muzej i vidjet ćete kako on izgleda iznutra. Navigacija je nakon ovog jednaka kao da koristite Street View: kliknite i vucite miš za rotiranje kamere te koristite strelice na ekranu ili tipkovnici za kretanje.

Ako ste na telefonu, pritisnite na ikonicu za slojeve u gornjem desnom kutu i birajte Street View. Time ćete označiti preglediva područja plavom bojom te ćete moći pritisnuti na lokaciju kako biste vidjeli što se nalazi unutra. Nakon toga povucite ekran za razgledavanje.