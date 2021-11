U Hrvatskoj 50 posto mladih doživjelo rizike u gejmingu: S ciljem edukacije Hrvatski Telekom pokrenuo show Ultimate Gamer

Videoigre neizostavni su dio života mladih u Hrvatskoj, gotovo svi mladi u Hrvatskoj između 12 i 25 godina (njih 97 posto) igraju video igre na računalu, tabletu ili mobitelu, polovica ih igranje prakticira svakodnevno, a 40 posto njih se ponekad toliko uživi u igranje da na nekoliko sati zaborave jesti ili piti. Podaci su to iz istraživanja o navikama mladih u gejmingu koje je proveo Hrvatski Telekom u suradnji s agencijom za istraživanje tržišta SmartUp

Kada je riječ o rizicima gejminga, mladi su pokazali relativno visoku svijest o opasnostima, no unatoč tome i dalje njih 50 posto ulazi u neka od riskantnih ponašanja smatrajući da se loše stvari prvenstveno događaju drugima. Čak 81 posto mladih svjesno je da može postati ovisno o igricama, no i dalje ih 60 posto u dobi od 12 do 15 godina igraju nekoliko sati na dan riskirajući kvalitetno obavljanje školskih i obiteljskih obveza.