Znanstvenici potvrdili: Nanotyrannus je zasebna vrsta, a ne mladi T. rex

Čuveni fosil u triceratopsa i tiranosaursa u koštacu ne sadrži mladog tiranosaura nego posve drugu vrstu

Fosil dva dinosaura zarobljena u trenutku borbe ponovno je potaknuo raspravu među paleontolozima. Fosil, poznat kao 'dvoboj dinosaura', prikazuje triceratopsa i srednje velikog tiranosaura u borbi te potječe iz razdoblja neposredno prije udara asteroida koji je prije 66 milijuna godina doveo do izumiranja dinosaura. Ostatke su 2006. godine u Montani pronašli tragači fosila, a tek su nedavno postali dostupni znanstvenicima nakon što ih je otkupio Muzej prirodnih znanosti Sjeverne Karoline (NCMNS).

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Nature otkriva da tiranosaur iz ovog fosila nije mladunac vrste Tyrannosaurus rex, već odrasli primjerak zasebne vrste nazvane Nanotyrannus lancensis. 'Naš je primjerak potpuno razvijeni nanotiranus težak oko 680 kilograma te je star oko dvadeset godina', izjavila je dr. Lindsay Zanno, suautorica studije sa Sveučilišta države Sjeverne Karoline te voditeljica paleontologije u NCMNS-u.

Bitne razlike Zanno navodi da se nanotiranus od T. rexa razlikuje po većem broju zubi, većim rukama, kraćem repu, posebnom rasporedu moždanih živaca i sinusa te manjoj tjelesnoj veličini. Ti anatomski detalji, kaže, isključuju mogućnost da je riječ o mladuncu T. rexa. Naziv Nanotyrannus lancensis prvi je put upotrijebljen 1946. godine nakon otkrića manjeg tiranosaurovog lubanjskog fosila u Hell Creek formaciji u Montani. Iako su mnogi kasnije tvrdili da je riječ o mladom T. rexu, novo istraživanje potvrđuje da se radi o zasebnoj vrsti koja je živjela u isto vrijeme i dijelila isti ekosustav s T. rexom. Zanno i njezin tim također su zaključili da poznati fosil nazvan 'Jane', otkriven 2001. godine, nije mladunac T. rexa, već još jedan primjerak vrste nanotiranusa. 'Naše istraživanje pokazuje da su neki primjerci koje smo ranije smatrali mladim T. rexovima zapravo pripadali vrsti Nanotyrannus', rekla je Zanno, 'što znači da brojna dosadašnja istraživanja o rastu, kretanju, prehrani i životnom ciklusu T. rexa treba ponovno razmotriti.'