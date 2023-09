Paklenim razvojem do tehnološke revolucije: Kako je nastala legendarna igra Doom

Razvoj igre prebacili su u tamnu zgradu s uredima koju su nazvali Suite 666, dijelom zbog zvukova koji su dopirali iz zubarske ordinacije preko puta njihovih ureda.

Tim je već rano tijekom razvoja počeo s nesuglasicama. Hall je, unatoč želji za razvojem drukčije igre, ostao glavni dizajner i kreativni direktor. Prema njemu, Doom nije smio imati glavnu manu Wolfenstein 3D-a, a to je manjak priče. Njegov je cilj bio razviti kombinaciju horora i znanstvene fantastike u kojoj bazu na Mjesecu napadnu vanzemaljci, no kako igra ide dalje, igrač sazna da su to zapravo demoni iz pakla. Hall je koncept pakla u igru planirao uvoditi postepeno, no Carmacku se ta ideja uopće nije svidjela.

Štoviše, jedna od najpoznatijih Carmackovih izjava uz dizajn priče savršeno reflektira prezir koji je programer razvio prema dizajneru: 'Priča za videoigru je ista stvar kao priča za pornofilm. Očekuješ da postoji, ali nije tako bitna.'

Carmacku je primarni cilj bila demonstracija tehnoloških napredaka, micanje od koncepta epizoda kao u Wolfensteinu u brz i kontinuirani svijet. Ideju je, na razočaranje Halla, odobrio i Romero.

Razvojni pakao

Hall je preoblikovao priču tako da se poklopi s Carmackovom idejom, prebacivši priču na vanzemaljski planet Tei Tenga. Razvio je strukturu od šest epizoda s pričom o putu u pakao i nazad kroz vrata koja koriste demoni. Nakon nekolicine revizija i malo kadrovskog restrukturiranja, konačan oblik Dooma bio je dramatično drukčiji od Hallove inicijalne ideje. Tim se riješio inventara, složene priče i 'sterilnog dizajna' vojnih baza te je obgrlio munjevit gameplay, apstraktan dizajn i brzu akciju.

Stoga je Hall bio razočaran promjenom dizajnerskih rješenja i time koliko je mali utjecaj imao kao glavni dizajner. Romero je od tada tvrdio da je on bio nezainteresiran za koncept Dooma. Hall je također bio uzrujan zbog toga koliko se morao boriti s Johnom Carmackom da bi dobio ono što je vidio kao očita poboljšanja u igranju - kao što su leteći neprijatelji. Ostali programeri su, međutim, smatrali da nije usklađen s timskom vizijom igre i da postaje problem. Počeo je provoditi manje vremena radeći u uredu, a kao odgovor je Carmack predložio da ga otpuste. Romero se u početku opirao tome, jer bi to značilo da Hall neće dobiti nikakav prihod, ali u srpnju su otpustili Halla te je on otišao raditi za Apogee.