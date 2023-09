Dug put od Arene do Skyrima: Ovo je povijest kultnog serijala Elder Scrolls

Prva igra Elder Scrolls dovršena je 1994. godine kao RPG koji je igran iz prvoga lica, no uz određene promjene plana. Bethesda je, kao što i naslov implicira, željela igru u kojoj bi se igrač sa suborcima borio po arenama diljem svijeta sve dok se ne bi domogao titule 'velikog prvaka'.

Uz skorašnji izlazak Starfielda, Bethesda i igre tog izdavača opet su se našle u fokusu javnosti. Kompanija koja je nekad davno radila na sportskim igrama u jednom se trenu odlučila za prelazak u svijet fantastike i RPG-a, a ostatak priče je povijest. Elder Scrolls je, tim rečeno, jedna od najdugovječnijih računalnih RPG saga, a za putovanje od prve Arene do posljednjeg izdanog naslova, Skyrima , trebalo je prilično puno vremena.

Putujući od arene do arene, igrač bi po želji obavljao neke sekundarne zadatke, no s vremenom je u igru ubačeno sve više side-questova na sve većem teritoriju, dok je primarno natjecanje u arenama bilo sve manje značajno. Timovi putujućih boraca i cijeli koncept borbi u arenama na kraju su odbačeni, uvedeni su RPG elementi , na teritorij su implementirani gradovi, a izvan njih i - nezaobilazne blagom krcate tamnice.

Zanimljiva stvar oko Arene je to što se dijelovi priče mogu pronaći i u serijalu knjiga pod imenom 'The Real Barenziah'.

Prema riječima Todda Howarda, izvršnog producenta u Bethesdi, Morrowind ima tek 0,01 posto veličine Daggerfalla. Uza sve to, igrač je mogao stupiti u interakciju s čak 750.000 likova . S druge strane, ne bi bilo loše naglasiti da je iznimno velik dio sadržaja u Daggerfallu generiran nasumično, pa neke naknadne usporedbe s Morrowindom, Oblivionom i na koncu sa Skyrimom nemaju prevelike osnove.

S obzirom na to da je 'modderska' zajednica na Morrowindu aktivna još i danas , igra i dalje izgleda jako lijepo. Problem kod Morrowinda se, doduše, svodi na borbu koja je za većinu kombinacija oružja za borbu prsa o prsa - puko nabijanje po tipkama, bez ikakve raznolikosti napada.

S druge strane, velik broj kritičara i danas tvrdi da je Morrowind zaslužan za popularnost žanra MMORPG. Igra je na Xboxu i PC-ju prodana u preko četiri milijuna primjeraka te je polučila dvije ekspanzije: Morrowind Tribunal i Morrowind Bloodmoon.

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Oblivion je na tržište došao 2006. i privukao pažnju fanova serijala koji su novi nastavak Elder Scrollsa čekali pune četiri godine. Premda su mu kritičari bili nešto naklonjeniji, publika i danas smatra da je Morrowind ipak bolja igra. Radnja Obliviona odvija se na području od 41 kvadratnog kilometra (Morrowind se odvijao na 26), no problem je to što nudi mnogo manje raznolikosti nego Morrowind. Smješten je u srednjovjekovno okružje, na koje su ljudi navikli, što automatski isključuje faktor iznenađenja prizorima na kakve smo naišli u Morrowindu. Oblivion je također pojednostavio mnoge vještine i sustav nadogradnje oružja, no trend otvaranja hobija većem broju ljudi u tom je razdoblju bio jako popularan, što se reflektiralo i na igru koja od gejmera nije tražila jednaku koncentraciju kao njezin prethodnik.