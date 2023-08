Kultni serijal koji je formirao žanr akcijskih mecha igara: Ovo je povijest Armored Corea

Ti su simulatori borbe u divovskim robotima temeljni sastojak recepta FromSoftwarea, no kultne igre su stjecajem okolnosti postale sekundarna zanimacija nakon što je kompanija shvatila koliko novca može zaraditi na Dark Soulsu. Potpuno razumijevanje upravo izašlog Armored Corea 6: Fires of Rubicon, tim rečeno, povezano je s poznavanjem povijesti samog FromSoftwarea.

Izašao je nekoliko mjeseci nakon prve igre te je započeo trend izlazaka novih nastavaka koji se preko sačuvane pozicije mogu vezati na prijašnje. Armored Core je u Japanu dosegao iznimnu slavu zahvaljujući snažnom naglasku na modifikaciju mechova s ciljem savladavanja raznih izazova unutar misija. Fanovi su najviše voljeli mogućnost kompetitivne igre s više igrača, a iznenađujuće duboka i politikom prožeta priča privukla je gejmere koji vole istraživati svijet u kojem se ona odvija.

Armored Core je manji interes zabilježio u Americi, no i tamo je, kao u Japanu, razvio kultni status. Novije bi igrače FromSoftwareovih igara moglo također iznenaditi to da je kompanija bila jako povezana sa Sonyjem. Na koncu, Sony je bio izdavač prvog Armored Corea za globalno tržište. Premda je izdavački ugovor bio privremeno rješenje, uspjeh prvih izdanja Armored Corea doveo je do pretvaranja igre u masivnu franšizu koja i danas ima veći broj nastavaka u usporedbi s ostalim naslovima FromSoftwarea. Proizvođač je svoje iskustvo iskoristio za razvoj drugih akcijskih mecha igara, uključujući Metal Wolf Chaos i Mobile Suit Gundam Unicorn, stvorivši ostavštinu koja se činila jačom od one koju su polučili naslovi iz žanra zapadne fantastike.

Pad i nada u povratak

Armored Core godinama je nizao uspjehe držeći se osnovne formule koja uključuje dva ili tri nastavka povezana s jednom 'numeričkom' generacijom, kao i njihova dva do tri spin-offa. Kontinuitet priče, prepričane u nekoliko navrata, te temeljni dizajn, poput oružja, dijelova i nekih drugih aspekata, kao što je mecha Nine-Ball, ostali su isti. Najpoznatiji dio ove ostavštine FromSoftwarea je poznato oružje Moonlingt, a ono se pojavilo i u drugim igrama, nevezanima uz serijal Armored Core. Prvi veliki 'potres' dogodio se s nastavkom Armored Core 4 iz 2006., a on je ubrzao dinamiku igre na PlayStationu 3 i Xboxu 360. Radilo se o prvoj igri koju je režirao tvorac serijala Souls, Hidetaka Miyazaki. Armored Core 4 i Armored Core: For Answer i danas imaju posvećene obožavatelje, no jedno je sigurno - mnogima se promjena dizajna nije svidjela.