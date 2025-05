Pada vam koncentracija? Ovi trikovi i savjeti mogli bi pomoći

Ako imate osjećaj da vam je sve teže zadržati pažnju, da ne možete završiti knjigu ili da jedini način da umirite misli i ruke postaje beskonačno skrolanje po društvenim mrežama – niste jedini. Istraživanja pokazuju da prosječna osoba sada zadržava pažnju na jednoj stvari manje od minute, dok je još 2004. ta brojka bila dvostruko veća. Suvremeni život, stalne promjene, obavijesti i vijesti koje pristižu svakih nekoliko minuta oblikuju mozak tako da stalno traži novu stimulaciju.

Naši mozgovi evoluirali su da brzo reagiraju na promjene – nekada je to bio zvuk u šumi koji je mogao značiti opasnost, danas su to zvukovi notifikacija i titraji ekrana. Pandemija koronavirusa dodatno je pojačala ovaj obrazac jer smo više vremena nego ikada prije provodili pred ekranima, često bez jasne strukture dana. To je mnogima poremetilo osjećaj vremena i dodatno umanjilo sposobnost koncentracije, piše AP News.