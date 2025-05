Muškarci na TikToku briju trepavice. Evo zašto to ne bi trebali raditi

Trendovi na društvenim mrežama i inače nisu preveliki proplamsaji pameti, ali povremeno se pojavi neki koji ruši i najluđe granice. Nekad su se korisnici polijevali ledenom vodom, i radili štošta drugo. U posljednje vrijeme pojavio se, međutim, jedan koji je posebno bizaran: muškarci se snimaju i objavljuju na TikToku videa kako briju trepavice

Tko zna kako je počelo, ali se vjeruje da je netko negdje povjerovao da će bez 'viška' dlaka na očnim kapcima izgledati muževnije. Nije to ni prva ni zadnja pretpostavka o stupnju pripadnosti nekom spolu prema količini dlaka na licu, tijelu, glavi... No, trepavice su nešto novo, i njihovo uklanjanje nosi rizike. Dakle, ako vam je nelagodno prinositi brijač blizu oka, u pravu ste. Prva pretpostavka je da dužina trepavica ima veze sa spolom. Većina toplokrvnih životinja ima trepavice, one ljudske počinju se formirati u majčinoj utrobi sedam tjedana nakon začeća, a nakon šest mjeseci su potpuno formirane. Ljudi obično imaju 100 do 150 trepavica na gornjem očnom kapku, i rastu u dva do tri reda. Na donjem kapku ih je upola manje. Prosječna duljina trepavice je oko jedne trećine širine oka. Donje trepavice su kraće, 6-12 milimetara, a gornje su dužine 8 do 12 milimetara. Gustoću, dužinu, debljinu i zakrivljenost trepavica određuju geni, ali nema nikakvog dokaza da su njihove razlike povezane sa spolom. Dakle, ideja da muškarci 'prirodno' imaju kratke trepavice, a žene duže, tamnije i deblje utemeljena je na kulturnim vjerovanjima, a ne na biologiji.

Nekoliko važnih funkcija Dalje, bez obzira na spol, trepavice imaju nekoliko važnih funkcija. One predstavljaju prepreku prašini, česticama, kukcima, bakterijama i kemikalijama kakve sadrže lakovi za kosu ili deodoranti, čuvajući oko od ulaska stranih tijela. Oko se vlaži suzama koje stvaraju sloj vlage koji pokriva oko. Trepavice pomažu protiv sušenja tog sloja. Trepavice srednje dužine, oko osam milimetara, idealne su za čuvanje površine oka od sušenja. Kratke trepavice mogu izložiti oko zraku, kao što vrlo duge trepavice usmjeravaju više zraka prema oku. Trepavice štite naše oči i od svjetlosnih 'udara', ograničavajući količinu svjetla koju naše oko prima na oko 24 posto. Iznimno su osjetljive, pa kad ih dodirnete oko se refleksno zatvara, dodatno se štiteći od neželjenih materijala. Trepavice pomažu i u društvenim odnosima, jer njima možemo i komunicirati. Recimo, treptanje može signalizirati privlačnost, pa i flert, a trepavice tu poruku čine još privlačnijom. Jedan od razloga za stavljanje maskare ili lažnih trepavica, recimo, jest pokušaj da svoje oči učinimo većina i izražajnima.

Što ako izgubimo trepavice? Što se događa ako izgubimo trepavice? Ne mora ti biti dio bizarnog TikTok izazova, možemo ostati bez njih iz različitih razloga. Primjerice, kemoterapija zna izazvati gubitak dlaka, pa i trepavica. Isti efekt ima i alopecija, autoimuno stanje kojim tijelo 'napada' vlastite korijene dlaka. Neki ljudi čupaju trepavice kad su pod stresom ili anksiozni. Ako vam se to dogodi i gubitak trepavica postane značajniji, možda imate poremećaj koji se zove trihotilomanija. Nagon za šišanjem ili brijanjem dlaka, umjesto čupanja, zove se trihotemnomanija. Na koji god način ostali bez njih, gubitak trepavica dovodi do neugodnih stanja. Više stranih čestica može ući u oko, izlažući vas infekciji, i više ćete treptati u pokušaju da ih isperete iz oka. To dovodi do viška zraka koji dolazi do oka, suši ga i iritira.