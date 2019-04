Ovog proljeća još više megabajta, SMS-ova i minuta za sve Simpa korisnike Glanc opcija

Svi Simpa korisnici kontinuirano uživaju u surfanju mrežom Hrvatskog Telekoma, jedne od najkvalitetnijih mobilnih mreža u svijetu, a korisnici Moj Telekom aplikacije i Velikog Glanca raspolažu s čak 7 GB. Korisnici Glanc opcija ne moraju brinuti o neiskorištenim jedinicama – mogu ih podijeliti s prijateljima i članovima obitelji ili prepustiti da se automatski prebace u sljedeći mjesec.

Od 24. travnja Simpa korisnici mogu uživati u još više megabajta, minuta i SMS-ova u Glanc opcijama. Naime, Veliki Glanc od danas sadrži čak 6000 megabajta, Srednji Glanc također 1000 megabajta više no što je to bilo do sad te dodatno više minuta za razgovore, dok korisnici Malog i Najmanjeg Glanca imaju na raspolaganju čak dvostruko više internet prometa uz dodatno povećanje broja jedinica minuta i SMS-ova.

Ako nakon podijeljenih nepotrošenih jedinica korisniku Glanc opcije i dalje preostane megabajta, minuta ili SMS-ova, niti tad se neiskorištene jedinice ne gube u nepovrat. Iste se automatski sele u sljedeći mjesec prilikom reaktivacije bilo koje od Glanc opcija – ukoliko korisnik ima dovoljno sredstava na svom računu kako bi se opcija automatski reaktivirala.

Kontinuirano surfanje na najboljoj mreži

Uz izvrsne pogodnosti koje Simpa nudi, dodatni benefit u kojem uživaju svi njeni korisnici jest i kontinuirano surfanje na najboljoj mreži Hrvatskog Telekoma - dobitnici triju certifikata P3 – Best in Test za najkvalitetniju mobilnu mrežu u Hrvatskoj i jednu od deset najboljih u čitavom svijetu. Certifikat P3 - Best in Test i ove je godine potvrdio izvrsnost mobilne mreže HT-a u podatkovnoj usluzi te u ključnim segmentima korisničkoga iskustva – u brzini surfanja i korištenja aplikacija, kvaliteti zvuka i pokrivenosti.



Još jedan benefit za Simpa korisnike kao članove HT obitelji jest i mogućnost aktivacije besplatnog gigabajta u Moj Telekom aplikaciji prilikom svake reaktivirane opcije Veliki Glanc. Tako svaki korisnik ove aplikacije i Velikog Glanca može surfati uz čak 7000 megabajta po aktivaciji.

Više informacija pronađite na Simpa stranicama.