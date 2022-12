Ovo je bila fantastična godina za svemirsku industriju. Iduća bi mogla biti još bolja

Tijekom 2023. mogli bismo vidjeti veću gužvu na tržištu lansiranja, više svemirskih turista, veći broj posjeta Mjesecu...

Budući se očekuje rast tih tržišta do kraja desetljeća, ne čini se izvjesnim kako će novi igrači izgurati postojeće. Ali, moglo bi doći do većeg prihvaćanja usluga kakve nudi, recimo, Starlink i većeg stupnja korištenja satelita za, primjerice, poljoprivredu ili rudarstvo.

Međunarodna svemirska scena nastavit će rasti. Iako se puno očekuje od Europe, na oku treba držati i Veliku Britaniju, Kinu te Indiju. Britanci bi trebali dobiti svoje prvo lansiranje iz svemirske luke Cornwall, u sklopu projekta Start Me Up Virgin Orbita. Kina je puno napravila tijekom ove godine i vjerojatno neće usporiti tijekom iduće.

4) Upravljanje kapitalom odredit će pobjednike i gubitnike

Makroekonomska situacija je loša. Visoka inflacija, visoke kamatne stope i visoka razina nesklonosti riziku znače kako će do gotovine biti teže doći nego dosad. Već je u 2022. zabilježeno stvarno usporavanje investicija, a tvrtke koje su izlistane na burzi nisu pokazale dobre rezultate.

Iako negativni trendovi pomalo posustaju, upravljanje kapitalom bit će ključno za preživljavanje startupova. Investitori će tražiti tehničke prednosti i stvarni tržišni potencijal više nego prije.

5) Privatnih astronauta bit će više nego ikad prije

Još do prije deset godina ideja privatnih astronauta bila bi smiješna. Tijekom prošle godine blizu 20 ljudi je iskusilo podorbitalni let raketom New Shepard tvrtke Blue Origin, a još je njih četvero letjelo do Međunarodne svemirske postaje letjelicom Ax-1 Axiom Spacea.

Taj će broj tijekom 2023. godine biti dostignut i premašen. U Axiomu idući let do Međunarodne svemirske postaje planiraju već početkom godine, a trebao bi krenuti i privatni program svemirskih letova Polaris Dawn milijardera Jareda Isaacsona.

6) Više aktivnosti na Mjesecu i oko njega

Ovu godinu završavamo pothvatom Mission 1 tvrtke ispace, prvog svjetskog potpuno privatno financiranog Mjesečevog landera. U 2023. još će ih krenuti prema najbližem nam nebeskom tijelu: Blue Ghost (Firefly Aerospace) i Peregrine (Astrobotic) su među njima, piše Tech Crunch.