Ove Razerove zaštitne futrole mogu rashladiti iPhone tijekom žestokog igranja

Arctech Slim i Arctech Pro dolaze u više boja (crna i zelena, bijela i siva te roza i siva) i pristajat će Appleovim smartfonima od 2018. do danas (uključujući iPhone 11, 11 Pro i 11 Pro Max), kao i modelu Razer Phone 2.

No, glavna im je prednost trebalo biti to što, navodno, mogu rashladiti vaš uređaj kad se zagrije tijekom bjesomučnog igranja. Za to koriste posebno prilagođen materijal termapren, skupa s rupama za odvod topline.



U Razeru tvrde kako može održavati temperaturu ispod preporučenog limita tijekom do dva sata intenzivnog igranja. Ostaje za vidjeti koliko će doista u tome biti učinkoviti.



Obje futrole podržavaju bežično punjenje, ali je Pro nešto robusnija jer može izdržati pad s otprilike tri metra visine. Arctech Slim koštat će 30 američkih dolara, a Arctech Pro 40, piše Tech Radar.