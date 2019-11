Ove igre želimo vidjeti na PlayStationu 5

Od God of War 2 go Grand Theft Auto 6, evo pregleda gotovo pa potvrđenih naslova i popisa želja za iduću generaciju Sonyjeve igraće konzole

Novi projekt tvrtke Bluepoint Gaming

Nekon prošlogodišnjih prerađenih izdanja igara Shadow of the Colossus i The Last Guardian stigla je potvrda kako studio specijaliziran za osvježavanje klasičnih naslova priprema nešto za novo izdanje PlayStationa, što će biti jedna od prvih igara dostupnih za tu konzolu. Metal Gear Solid, Castlevania: Symphony of the Night i Demon’s Souls dosad su bili spominjani kao mogući kandidati.

Novi naslov u serijalu Gran Turismo

Trkaća igra koja dugo prati PlayStation vjerojatno će nešto pripremiti za peticu, ali hoće li biti među prvima? Studio Polyphony Digital poznat je po dugim razvojnim ciklusima, pa stoga se to ne čini vjerojatnim, ali tko zna?

Ponovno pokretanje igre Syphon Filter

Sony Bend Studio počeo je raditi na novom projektu. Očitim kandidatom čini se nasljednik prošlogodišnje akcijske igre sa zombijima Days Gone, ali moguće je i kako će udahnuti novi život špijunskom trileru Syphon Filter.

Ghost of Tsushima

Iako ne manjka zanimanja za nove igre otvorenog svijeta nadahnute samurajima u produkciji tvrtke Sucker Punch, zasad nema puno informacija o mogućim novim naslovima. Potvrđeno je kako će se pojaviti na PS4, ali nakon što je igra odgođena za drugu polovicu iduće godine priličn je moguće kako ćemo svjedočiti kros-generacijskom izdanju u stilu igre Last of Us.