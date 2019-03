Ovako možete promijeniti pozadinsku sliku u Googleu

Jeste li znali da prvu stranicu popularnog pretraživača možete učiniti življom i šarenijom? Riječ je o postupku od svega par koraka koji može napraviti apsolutno svatko tko ima Google profil

Vidjet ćete opciju za podešavanje pozadinske slike u vidu opcije Chrome Bacgrounds. Kliknite na stavku pored koje se vidi stilizirana planina i pojavit će vam se izbornik pozadinskih slika.

Slike koje nudi Google razvrstane su u brojne tematske grupe poput geometrijskih oblika, gradova, fotografija svemira i tako dalje. Da biste izabrali jednu, samo kliknite na grupu i onda nakon toga na sliku koju želite. Kada ste to učinili, pritisnite na tipku 'Done' i pozadinska slika će se promijeniti u novu. Ako vam ikad dojadi trenutna digitalna tapeta, preko istog izbornika možete temu vratiti na standardnu bijelu, izabrati neku drugu temu ili unijeti vlastitu sliku pomoću funkcije 'Upload an Image'.