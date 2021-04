Ova umjetna inteligencija želi samo jedno - raspravljati. Pogledajte kako joj ide

Računalna inteligencija pod imenom Debater demonstrira napredak u potpuno novom polju razvoja umjetne inteligencije - argumentiranoj raspravi

Umjetna inteligencija iz IBM-a toliko je dobra u raspravi s drugim ljudima da bi uskoro mogla postati izazovom. U ovom mu trenu to ne polazi za rukom, no Project Debater - nekoliko godina razvijan autonomni sustav za debate pokazuje znakove napretka.

U raspravi protiv prvaka debate Harisha Natarajana, Project Debater dokazao je da može stvoriti argument temeljen na kompleksnoj tematici te predstaviti stajalište koje će ga podržati.

Umjetna inteligencija do argumenata dolazi metodom 'argument mining' (rudarenje argumenata) tijekom kojeg računalo prolazi kroz veliku količinu informacija, tražeći poveznicu nekolicine relevantnih isječaka - za to koristi bazu od oko 400 milijuna članaka kojima može razviti sve od otvarajućih izjava do završnih komentara - u otprilike sto tematika.

Svi protivnici vještinu su umjetne inteligencije nazvali 'pristojnom', što je velik korak prema naprijed uzmemo li u obzir gdje se tehnološko polje nalazilo prije desetak godina.