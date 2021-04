Era Neo QLED tehnologije je započela – doživljaj gledanja televizora nikada nije bio realniji

Do 5. travnja iskoristite pogodnosti pretprodaje i uz Samsung Neo QLED QN900, QN800, QN95, QN90 ili QN85 na poklon dobivate novi Samsung soundbar Q800A, Q700A ili Q600A zajedno s produljenim jamstvom za vaš televizor

Za sve one kojima je potreban moćan televizor s pregršt mogućnosti, Samsung Neo QLED 2021 TV uistinu ima sve. Ovi televizori dizajnirani su tako da u bilo kojem trenutku možete doživjeti filmsku akciju s tehnološki naprednim značajkama koje će iskustvo gledanja učiniti jednostavno fantastičnim.

Kada vaš dnevni boravak krasi inovativan Samsung Neo QLED televizor, sve što trebate je uključiti tipku za paljenje i sve prepustiti svojem televizoru koji osim vrhunske slike pruža i vrhunsku kvalitetu zvuka. Adaptive Sound tehnologija koristi umjetnu inteligenciju za optimizaciju zvuka na temelju analize scena u stvarnom vremenu s obzirom na sadržaj. Nadalje, čak i bolje nego prije, Object Tracking Sound Pro tehnologija na Neo QLED 8K modelima prati radnje na zaslonu, pozicionira reprodukciju na zvučnicima i stvara najrealniji osjećaj zvuka kako se objekti kreću na zaslonu, kao i Object Tracking Sound+ na 4K modelima. To je upravo ono kako zamisljamo kućno kino u kojem želimo sjediti svaki dan. Značajka SpaceFit Sound također analizira okoliš, a zatim automatski prilagođava zvuk televizora u skladu s njegovim idealnim postavkama. U situacijama kada vam pozadinska buka odvlači pažnju, nemojte premotavati scene unatrag, jer tehnologija Active Voice Amplifier pojačava govor u scenama tako da možete jasno čuti sve što vaši omiljeni likovi govore.

Televizor koji odgovara svakom prostoru

Svojim elegantnim dizajnom, Samsung Neo QLED televizori lako se uklapaju u bilo koji interijer. Kako bi TV postao dio svake sobe, tehnologija Ambient Mode+ analizira okoliš kako bi se TV stopio s prostorom podešavanjem svjetline i boje.

Samsung Neo QLED televizor je za one koji znaju što žele. Od kvalitete slike i zvuka do besprijekornog dizajna Neo QLED televizor odlična je investicija za one koji žele uživati još više u audio vizualnom doživljaju u svom domu. Više informacija o Samsung Neo QLED seriji te dostupnim modelima proučite na https://www.samsung.com/hr/tvs/qled-tv/highlights/.

Prednaručite Samsung Neo QLED i na poklon dobivate soundbar