Ostali ste prijavljeni na Gmailu na nekoliko uređaja? Evo kako to riješiti, čak i kada se uređaj izgubi

Posudili ste nečiji tablet, smartfon ili računalo da provjerite mail, a zaboravili ste se s njega odjaviti? Ne brinite, postoji način i vrlo je jednostavan

Ako ste slučajno na tuđem uređaju ostali prijavljeni na Gmailu, izlažete se vrlo velikom riziku za privatnost. Evo kako se iz Gmaila u cijelosti možete odjaviti na Androidu, iOS-u i stolnom računalu.

Kako se odjaviti s Gmaila na stolnom računalu

Nakon što ste gotovi sa korištenjem Gmaila ili Google računa, uvijek je dobro odjaviti se - ako ste na zajedničkom računalu. Zatvaranjem kartice u pregledniku, napominjemo, to nećete napraviti. Za odjavu otvorite Gmail i kliknite na profilnu sliku u gornjem desnom kutu. U panelu birajte odjavu, odnosno Sign Out i odjavit ćete se.

Ako s računala želite maknuti Gmail račun, onda na izborniku Choose an Account kod prijave kliknite na micanje računa, odnosno Remove an Account. Nakon toga kliknite na crveni minus pored računa i u izborniku potvrdite odjavu sa Yes, Remove.

Kako se odjaviti iz Gmaila na iPhoneu ili iPadu?

Ako imate iPhone ili iPad, odjava iz Gmaila može se napraviti na dva načina. Gmail račun možete 'pauzirati' ili ga potpuno maknuti s uređaja. Unutar aplikacije za Gmail na iPhoneu ili iPadu otvorite profil u gornjem desnom kutu zaslona i u izborniku birajte uređivanje računa na uređaju pritiskom na Manage Accounts on This Device kako biste ušli u novi izbornik vezan uz profile. Vidjet ćete listu svih računa na koje ste prijavljeni, pa ako želite privremeno deaktivirati račun, pritisnite prekidač pored imena.

Za potpunu odjavu iz uređaja, birajte opciju micanja računa s uređaja, odnosno Remove from This Device. U novom ćete prozorčiću morati potvrditi svoj izbor, nakon čega ćete se potpuno odjaviti iz Googleove usluge. Porom samo dovršite proces pritiskom na tipku Done smještenu na dnu izbornika za uređivanje računa (Manage Accounts) i vratit ćete se na Gmailov glavni ekran.