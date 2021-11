Zašto neke aplikacije nestaju iz dućana Play Store?

Od problema sa pravilima dućana do odluke samih programera - ovo su razlozi zašto su neke od vaših aplikacija odjednom postale nedostupne za preuzimanje u sklopu Googleovog službenog dućana softverom

Neke, doduše, nisu potpuno iskrene. One su dizajnirane za sakupljanje vaših podataka, snimanje zvuka, uspostavu poziva i druge invazivne zadatke koje od njih ne biste očekivali. Nažalost, neki maliciozni programeri ciljaju korisnike koji naslijepo prihvaćaju ove dozvole. Google je upravo zato maknuo hrpu aplikacija zato jer zlorabe dozvole platforme i od korisnika traže previše informacija, objašnjava Makeuseof .

Svaka aplikacija koju imate na telefonu za rad treba treba neku vrstu dozvole - no neke traže više njih. Ako koristite Android, aplikacije će vas pitati ako traže pristup nečemu poput kamere, mikrofona ili kontakata. Svi ovi zahtjevi mogu biti potpuno legitimni te, ako je aplikacija 'fer', potpuno smisleni - aplikacija za fotografije trebala bi tražiti pristup fotografijama i tako dalje.

Najbezazleniji i dosta čest razlog zbog kojeg aplikacije nestaju sa Play Storea su programeri koji ih povuku. Razlozi za to mogu biti sve od neisplativosti aplikacije do osobnih razloga.

Jeste li ikad krenuli u potragu za nekom aplikacijom na Play Storeu, samo da biste shvatili kako je - nema. Ne brinite, nije do vas - aplikacije za Android se povlače s tržišta zbog nekoliko različitih razloga.

Kršenje autorskih prava

Ako pretražite Google Play Store za termin 'Mario', iznenadit ćete se koliko aplikacija ne dolazi iz Nintenda - malo koja, ako ijedna od njih, brend popularnog vodoinstalatera koristi s dozvolom. Ovakvi prekršaji obično obuhvaćaju korištenje grafike ili glazbe iz druge apliakcije, no idu tako daleko do mehanika same igre, imena brenda ili popularnih likova.

Vrlo je vjerojatno da većina tih aplikacija nikome naće nanijeti štetu. Doduše, kao što to obično ide (pogotovo u slučaju Nintenda), kompanije će se u nekom trenu okomiti na programere koji njihovo intelektualno vlasništvo koriste bez eksplicitne dozvole. Ovo, u većini slučajeva, završava micanjem aplikacije iz dućana.

Državna regulacija

Još jedan razlog zbog kojeg aplikacije nestaju iz Play Storea je i prisila državnih vlasti. Pravila, naravno, variraju od države do države - vlada SAD-a može, primjerice, tražiti povlačenje aplikacije koja dolazi iz bilo kojeg dijela svijeta.

Primjeri ovakve regulacije uključuju zabranu pornografije u Kini, australsku zabranu aplikacija za kockanje i tako dalje.

Google Play Protect

Google Play Protect je usluga koja nastoji zaštititi korisnika od zlonamjernih apliakcija dostupnih na dućanu Google Play. Prije nego što preuzmete aplikaciju, GPP će ju skeniurati i provjeriti je li opasna. Usluga će vas također upozoriti ako ste instalirali aplikacije koje krše pravilnik Google Unwanted Software Policy. Primjeri ovakvih kršenja uključuju obećanje nečega što neće biti pruženo, pokušaj nagovaranja korisnika na instalaciju drugih aplikacija, sakupljanje i prijenos korisničkih podataka bez korisnikovog znanja i tako dalje.

Ako Google Play Protect prepozna takvu aplikaciju, izbrisat će ju sa Play Storea. Ovaj sustav, premda koristan, ni po čemu nije savršen, što znači da ćete na Androidu i dalje moći zaraditi malware ako ne pazite što instalirate.