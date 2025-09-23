Oracle će nadzirati TikTokov algoritam nakon što investitori preuzmu njegovo poslovanje u SAD-u

Prema dogovoru, algoritam aplikacije bit će korišten u Sjedinjenim Državama, a nadzirat će ga Oracle . Pojedinosti je potvrdio visoki dužnosnik Bijele kuće. Ako će dogovor biti postignut, kontrola nad američkim poslovanjem TikToka, zajedno s kopijom algoritma, bit će prenesena na novi zajednički entitet sa sjedištem u Sjedinjenim Državama.

Bijela kuća odgovorila je na jedno od glavnih otvorenih pitanja u vezi s predstojećim dogovorom o prijenosu američkog poslovanja TikToka na većinski američku vlasničku skupinu.

Ta vlasnička skupina imat će većinske američke investitore i vodit će je većinski američki upravni odbor. Oracle i privatna investicijska tvrtka Silver Lake bit će među tim investitorima, uz američke i globalne tvrtke koje su već uložile u matičnu tvrtku TikToka, ByteDance, i niz novih investitora.

Predsjednik Donald Trump rekao je kako bi tehnološki i medijski lideri Michael Dell te Lachlan i Rupert Murdoch također mogli biti uključeni, potonji vjerojatno preko korporacije Fox.

ByteDance će nakon dogovora zadržati manje od 20 posto udjela u američkom TikToku. Popis investitora još nije finaliziran. Dogovor još čeka neka formalna regulatorna odobrenja iz Kine, no američke vlasti su uvjerene kako će dogovor biti postignut i potpisan uskoro.

Samo za američke korisnike

Trump će kasnije ovog tjedna potpisati izvršnu uredbu u kojoj je navedeno kako ugovor predstavlja kvalificiranu prodaju kako to zahtijeva zakon donesen prošle godine.

Također će produžiti pauzu u provođenju zakona za još 120 dana kako bi se mogla dovršiti papirologija i regulatorna odobrenja za dogovor. Istovremeno se očekuje kako će ByteDance potpisati sporazum kojim se utvrđuje okvir dogovora s jednim ili više novih investitora.

Trump je prošli tjedan produžio zabranu do 16. prosinca, što znači kako će dogovor vjerojatno biti formalno zaključen početkom sljedeće godine. Sudbina algoritma ostala je glavno pitanje, jer sustav za preporuku sadržaja igra veliku ulogu u popularnosti aplikacije, ali i u zabrinutosti za nacionalnu sigurnost.

Prema sporazumu, nova vlasnička skupina dobit će kopiju računalnog koda algoritma od ByteDancea, pregledati ga i ponovno ga obučiti na podacima američkih korisnika. Oracle će kontinuirano pratiti kako plasira sadržaj korisnicima.

Nova vlasnička grupa kontrolirat će algoritam samo za američke korisnike - što ponovno postavlja pitanje hoće li američki korisnici morati preuzeti novu, zasebnu aplikaciju nakon što se dogovor završi.